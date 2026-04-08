Dopo l'esperienza di pochi mesi sulla panchina del Real Madrid, l'ex centrocampista sembra pronta ad un'altra esperienza

Jacopo del Monaco 8 aprile - 12:47

Tra i tanti allenatori che, nel corso di questa stagione, hanno lasciato la propria squadra figura anche Xabi Alonso. Lo spagnolo, infatti, aveva iniziato il campionato con il Real Madrid facendo il suo esordio al Mondiale per Club dello scorso anno uscendo in semifinale contro il Paris Saint-Germain. Nella prima metà del mese di gennaio, però, l'ex centrocampista ha lasciato di comune accordo la panchina della squadra spagnola a seguito dei non ottimi risultati ottenuti, l'ultimo di questa la sconfitta nella finale di Supercoppa Spagnola contro il Barcellona. Adesso il tecnico è libero e, secondo alcuni insistenti rumors dall'Inghilterra, su di lui ci sono il Liverpool ed il Manchester City.

Dall'Inghilterra: Xabi Alonso obiettivo di Liverpool e Manchester City — Come riportato dal sito inglese talkSPORT, dalla prossima stagione l'ex tecnico del Real Madrid tornerà in panchina. L'ex centrocampista nato nel 1981, infatti, è finito nel mirino di due club della Premier League. Ma non si parla di due squadre qualunque, bensì del Liverpool e del Manchester City. Lo spagnolo ha già vestito la maglia dei Reds nel corso della sua carriera agonistica vincendo anche la Champions League nel 2005 contro il Milan. Per lui, quindi, si tratterebbe di un ritorno ad Anfield. Il sito inglese menzionato considera l'ex calciatore un obiettivo del Liverpool visto che Arne Slot, in questa stagione, non ha portato grandissimi risultati.

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L'altra squadra che ha messo nel mirino lo spagnolo è il Manchester City. I Citizens, infatti, starebbero pensando all'ex tecnico del Real come nuovo allenatore visto che Pep Guardiola, dopo stagioni piene di successi, non ha ancora deciso il suo futuro e l'annata in corso potrebbe essere l'ultima sulla panchina inglese. Sia Liverpool che City, quindi, puntano ad un tecnico che, nella stagione 2023/2024, ha portato il Bayer Leverkusen a conquistare per la prima volta la Bundesliga, a vincere la coppa nazionale e l'unica sconfitta ottenuta è stata quella in finale di Europa League contro l'Atalanta.