Il 40enne tedesco ha fornito un'ottima prestazione contro la squadra spagnola e ha ottenuto anche il Premio di Man of the Match

Jacopo del Monaco 8 aprile 2026 (modifica il 8 aprile 2026 | 09:51)

Nella giornata di ieri, ha avuto luogo la partita tra il Real Madrid di Alvaro Arbeloa ed il Bayern Monaco di Vincent Kompany. Le due potenze del calcio europeo, infatti, si sono affrontate in occasione dell'andata degli quarti di finale della Champions League. Presso lo Stadio Santiago Bernabéu, al termine dei 90 minuti di gioco i tedeschi hanno vinto 1-2 grazie ai gol di Luis Diaz e Harry Kane, mentre per gli spagnoli ha segnato Kylian Mbappé. Tra i protagonisti della gara figura anche Manuel Neuer che, a 40 anni, ha fornito un'ottima prestazione. Al termine dell'incontro, Kompany ha elogiato il suo estremo difensore

Kompany dopo Real-Bayern: "Neuer è ancora uno dei migliori portieri al mondo" — Grazie alla sua prestazione di ieri sera, Neuer ha impedito che il suo Bayern subisse gol e, a fine partita, ha ottenuto il premio di Man of the Match. Dopo la gara, l'allenatore del Roten Kompany ha voluto spendere qualche parola sul 40enne tedesco: "Il fatto che sia ancora a questo livello m'impressione ogni giorno. Ha 40 anni ed è ancora uno di migliori al mondo nel suo ruolo". Sul premio assegnato a Neuer, invece, ha dichiarato: "Per me va bene. In partite come questa, ogni squadra ha bisogno di grandi prestazioni". Ieri sera, il classe 1986 del Bayern Monaco ha effettuato nove parate, di cui cinque in area di rigore.

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Successivamente, Kompany ha parlato anche della gara e del fatto che la sua squadra avrebbe dovuto fare di più. Le sue parole:"Abbiamo avuto delle occasioni per realizzare altre reti. Spero che la prossima settimana, nella gara di ritorno, i nostri attaccanti possano essere i migliori in campo. Andrebbe benissimo per me. Noi abbiamo il diritto di scendere in campo con l'obiettivo di conquistare la vittoria ad ogni partita". Anche Arbeloa ha parlato a fine gara, dichiarando che il Real ha avuto sfortuna in alcune occasioni ma, allo stesso tempo, ha elogiato Mbappé per aver segnato un gol che tiene ancora vive le speranze di passare il turno.