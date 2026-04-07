Il Real Madrid dopo la cocente sconfitta contro il Maiorca si ritrova al secondo posto a -7 punti dal Barcellona, in questo momento capolista ad otto giornate dal termine. Alla luce anche dell'eliminazione in Copa del Rey, i Blancos hanno l'obbligo di non smettere di credere nel titolo di Campioni di Spagna. Il prossimo avversario della formazione di Arbeloa è il Girona, che affronterà al Bernabeu venerdì 10 aprile alle 21.00. Per scoprire come seguire il match, continua a leggere l'articolo.
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LaLiga, Real Madrid-Girona: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV
La formazione di Arbeloa si presenta con tre vittorie nelle ultime cinque partite del campionato spagnolo, tra cui la sconfitta incassata per mano dell'ex Lazio Muriqi contro il Maiorca. La scorsa giornata c'era stato un impalpabile Mbappé che non è riuscito ad incidere, infatti il Real è tornato in partita soltanto grazie al gol di Militão nel finale. C'è quindi bisogno di una ripresa da parte delle stelle madrilene, nel momento più importante della stagione. Dal canto suo il Girona conta 37 punti in classifica ed è al dodicesimo posto. Come l'ultima gara ha insegnato, però, sarebbe un errore sottovalutare gli avversari che occupano la parte destra della classifica. Il Girona infatti ha ottenuto due vittorie nelle ultime tre partite, di cui l'ultima contro il Villarreal, dando grande prova di forza. Dunque, anche se il Real è favorito, occhio a possibili sorprese.
Dove vedere Real Madrid-Girona in diretta TV e streaming live—
Real Madrid-Girona sarà disponibile in diretta streaming su BET365, piattaforma che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito sul bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.
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