Dove vedere Real Madrid-Girona in diretta TV e streaming live

La formazione di Arbeloa si presenta con tre vittorie nelle ultime cinque partite del campionato spagnolo, tra cui la sconfitta incassata per mano dell'ex Lazio Muriqi contro il Maiorca. La scorsa giornata c'era stato un impalpabile Mbappé che non è riuscito ad incidere, infatti il Real è tornato in partita soltanto grazie al gol di Militão nel finale. C'è quindi bisogno di una ripresa da parte delle stelle madrilene, nel momento più importante della stagione. Dal canto suo il Girona conta 37 punti in classifica ed è al dodicesimo posto. Come l'ultima gara ha insegnato, però, sarebbe un errore sottovalutare gli avversari che occupano la parte destra della classifica. Il Girona infatti ha ottenuto due vittorie nelle ultime tre partite, di cui l'ultima contro il Villarreal, dando grande prova di forza. Dunque, anche se il Real è favorito, occhio a possibili sorprese.