Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma mercoledì 8 aprile

Filippo Montoli 8 aprile 2026 (modifica il 8 aprile 2026 | 09:02)

La seconda serata dell'andata dei quarti di finale Champions League ha in programma la partita tra Psg e Liverpool. La gara è prevista per mercoledì 8 aprile alle ore 21:00 al Parco dei Principi. A questo punto della competizione non sono ammessi errori, soprattutto a questi livelli. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Psg-Liverpool.

I precedenti tra le due squadre — Psg e Liverpool si sono incontrate 6 volte nella loro storia, divise tra Champions League e Coppa delle Coppe. Il bilancio è totalmente equilibrato, visto che si contano tre vittorie a testa. A parte i due 0-1 della passata stagione agli Ottavi di Finale (passati dai francesi ai calci di rigore), questa sfida è sempre stata ricca di gol. Si contano un 3-0 e un 2-1 per il Psg, e un 2-0 e un 3-2 per il Liverpool.

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Il dato dei gol invece tende maggiormente verso la Capitale francese, con la squadra di Luis Enrique che guida il confronto con 12 reti, rispetto agli 8 degli inglesi. Nonostante ciò, il capocannoniere è dei Reds, ovvero James Milner a quota 2. È l'unico giocatore delle due squadre ad aver segnato più di un gol. L'anno scorso furono Elliott e Dembélé a decidere le due partite.

Le probabili formazioni — PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.

LIVERPOOL (4-3-3): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitiké, Wirtz. Allenatore: Arne Slot.

Psg-Liverpool, il pronostico di DDD — Per i bookmakers i francesi partono nettamente favoriti. Il Psg viene infatti dato a una quota tra l'1.65 e l'1.75. Seguono nell'ordine il pareggio tra il 3.80 e il 4.10 e la vittoria del Liverpool tra il 4.05 e il 4.35. La squadra di Luis Enrique arriva da quattro vittorie consecutive, tra cui le due nette sul Chelsea agli Ottavi. A risaltare è soprattutto il numero di gol realizzati in queste sfide: 15. Solo 3, invece, quelli subiti.

Al contrario il Liverpool arriva da un periodo negativo, fatto di una sola vittoria nelle ultime cinque (quella con il Galatasaray per 4-0). Nelle restanti sono tre sconfitte, contro Galatasaray, Brighton e Manchester City, e un pareggio, contro il Tottenham. In particolare, è in trasferta che i Reds faticano a fare risultato, nonché a segnare. Per questi motivi, il pronostico del risultato esatto di Psg-Liverpool è 2-0.