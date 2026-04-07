"Sarà una carneficina". Non usa mezzi termini Christophe Dugarryalla vigilia della sfida tra PSG e Liverpool. L’ex attaccante francese, intervenuto a Rothen s’enflamme su RMC, ha tracciato un quadro netto: da una parte un PSG in crescita, brillante e mentalmente solido, dall’altra un Liverpool in evidente difficoltà. I parigini, guidati da Luis Enrique, arrivano all’appuntamento con entusiasmo e condizione fisica ritrovata, mentre i Reds vivono una fase complicata, segnata da risultati altalenanti e prestazioni poco convincenti. Per Dugarry non c’è equilibrio: la doppia sfida dei quarti di finale di Champions League potrebbe essere indirizzata già all’andata.
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Dugarry duro: “PSG-Liverpool? Sarà una carneficina senza storia”
PSG-Liverpool, Dugarry non ha dubbi: "Sarà una passeggiata"—
Nel dettaglio, l’ex campione del mondo 1998 Dugarrynon ha risparmiato critiche al Liverpool, definito senza mezzi termini "catastrofico". “Sarà una passeggiata, onestamente. Il Liverpool è disastroso”, ha dichiarato, sottolineando come i Reds stiano vivendo una stagione ben lontana dagli standard abituali e incapaci di trovare continuità nei risultati. I numeri e le prestazioni, secondo lui, parlano chiaro: "Non dico che abbiano giocatori scarsi, ma non giocano di squadra. La differenza di livello è enorme". Nel mirino anche l’intensità, considerata uno dei punti deboli principali: "Avete visto giocare il Liverpool? Non hanno gambe, non hanno niente. Giocano a passo di lumaca".
Parole dure, che trovano riscontro anche nel pesante ko contro il Manchester City, citato come esempio emblematico di una squadra in evidente difficoltà, soprattutto nei momenti chiave della stagione. Dall’altra parte, invece, il PSG viene esaltato per condizione fisica, intensità e forza mentale: "Quando vedrete l’intensità del PSG, non ci sarà paragone. Sarà una carneficina". Un giudizio netto, quasi definitivo, che riflette la convinzione del francese: oggi il divario tra le due squadre appare troppo ampio, sia sul piano tecnico che su quello atletico.
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