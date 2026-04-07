"Sarà una carneficina". Non usa mezzi termini Christophe Dugarry alla vigilia della sfida tra PSG e Liverpool . L’ex attaccante francese, intervenuto a Rothen s’enflamme su RMC, ha tracciato un quadro netto: da una parte un PSG in crescita, brillante e mentalmente solido , dall’altra un Liverpool in evidente difficoltà . I parigini, guidati da Luis Enrique , arrivano all’appuntamento con entusiasmo e condizione fisica ritrovata, mentre i Reds vivono una fase complicata, segnata da risultati altalenanti e prestazioni poco convincenti. Per Dugarry non c’è equilibrio : la doppia sfida dei quarti di finale di Champions League potrebbe essere indirizzata già all’andata.

PSG-Liverpool, Dugarry non ha dubbi: "Sarà una passeggiata"

Nel dettaglio, l’ex campione del mondo 1998 Dugarrynon ha risparmiato critiche al Liverpool, definito senza mezzi termini "catastrofico". “Sarà una passeggiata, onestamente. Il Liverpool è disastroso”, ha dichiarato, sottolineando come i Reds stiano vivendo una stagione ben lontana dagli standard abituali e incapaci di trovare continuità nei risultati. I numeri e le prestazioni, secondo lui, parlano chiaro: "Non dico che abbiano giocatori scarsi, ma non giocano di squadra. La differenza di livello è enorme". Nel mirino anche l’intensità, considerata uno dei punti deboli principali: "Avete visto giocare il Liverpool? Non hanno gambe, non hanno niente. Giocano a passo di lumaca".