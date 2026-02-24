Secondo Christophe Dugarry afferma che la rosa delle merengues non sia completamente all'altezza. Questo, metterebbe in difficoltà anche Mbappé

Il Real Madrid vive una stagione piuttosto chiacchierata. Il cambio in panchina prima, con Alvaro Arbeloa che subentra a Xabi Alonso e l'uscita di scena dalla Copa del Rey poi, sono solo alcuni dei motivi del malcontento della tifoseria dei Blancos. Anche il cammino in Champions League di Mbappé e compagni non è stato dei migliori, con la formazione madrilena che fallisce l'accesso alle prime otto squadre del maxi girone ed è costretta a disputare il playoff contro il Benfica. Proprio contro i portoghesi, l'undici di Arbeloa ha vinto il match di andata 1-0, ma dovrà disputare quello di ritorno in programma mercoledì 25 febbraio.

Real Madrid, una stagione tra alti e bassi quella delle Merengues — Ma non è tutto, perché più volte le merengues sono state criticate, sia dagli addetti ai lavori sia dalla tifoseria, per un gruppo squadra "incompleto", poco capace di affrontare le situazioni difficili e che, soprattutto senza Kylian Mbappè, vede aumentare le proprie difficoltà, sebbene il calciatore francese abbia sempre smentito questo scenario. Tuttavia, critiche a parte, la squadra di Arbeloa è in piena lotta scudetto nella Liga.

II Real Madrid si trova in seconda posizione con 60 punti, appena una lunghezza in meno rispetto ai rivali catalani. Tutto questo, però, a volte può non bastare e le voci attorno alla squadra non possono certo spegnersi di colpo. Ad alimentare il tutto infatti, ci ha pensato l'ex calciatore francese Christophe Dugarry che, secondo quanto riportato da AS, ha affermato: "Non credo che i problemi al Real Madrid siano dovuti soltanto a Kylian Mbappé. Piuttosto, credo che la squadra non abbia molti giocatori all'altezza del club".

Diversi giocatori finiti sul "taccuino" di Dugarry — Come riporta AS, secondo l'ex attaccante della Nazionale francese, molti giocatori dei Blancos sono sopravvalutati. Inoltre, aggiunge: "Se gli spagnoli non vogliono Mbappé, dovrebbero farlo tornare indietro. Magari andando via farà felice qualcun altro. Questi club aspirano a diventare i migliori e quando non ci sono giocatori dall'altezza diventa più difficile". Poi Dugarry si sbilancia citando alcuni giocatori come Valverde, Camavinga o Asensio, quest'ultimo diventato titolare dopo i tanti infortuni dei compagni: "Sono al Real da molto tempo, ma credo non siamo all'altezza. Alaba è un buon giocatore, ma lotta sempre con i tanti problemi fisici".

Infine, Dugarry esprime il suo giudizio in merito al mercato del Real: "Ho l'impressione che abbiamo acquistato giocatori in scadenza di contratto per ragioni economiche". Tuttavia resta il nodo contro a chi scende in campo: "Quando giochi per un club così, devi essere un giocatore importante per tutta la stagione ed è importante essere decisivo. Questa è la differenza tra i nostri campionati nazionali e quello del Real Madrid".