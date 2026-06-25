Il traguardo raggiunto dalla Bosnia in questo Mondiale rappresenta un momento sportivo di proporzioni immense per il panorama calcistico balcanico, un evento che merita di essere analizzato in ogni sua incredibile sfaccettatura. La squadra balcanica ha ottenuto, per la prima volta nella sua storia sportiva, la certezza aritmetica di staccare il pass per i sedicesimi di finale.

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L'incredibile qualificazione della Bosnia

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Gli altri gironi del Mondiale

Il passaggio del turno per la compagine guidata dal commissario tecnico Sergej, trascinata in campo dall'intramontabile carisma e dall'esperienza del capitano, è stato sancito dalla classifica riservata alle migliori terze. La matematica certifica infatti che almeno quattro nazionali al terzo posto nei rispettivi gironi non avranno materialmente la possibilità di eguagliare o superare il punteggio accumulato dai bosniaci. Questa condizione garantisce alla Bosnia un posto sicuro tra leNel gruppo C, per citare il primo incastro decisivo, la sconfitta subita dalla, con un netto 3-0 dal Brasile , ha avuto un peso specifico determinante. Questo esito ha di fatto fermato laa tre punti, confinandola in una situazione aritmeticamente e stabilmente peggiore rispetto a quella dei bosniaci.

Nel gruppo D, gli Stati Uniti di Pulisic dominano la vetta della classifica a quota 6 punti, mentre la Turchia, ferma a zero, risulta già definitivamente eliminata. Australia e Paraguay si trovano invece appaiate a ridosso della vetta con 3 punti ciascuna. A prescindere dagli esiti dell'ultima giornata, la squadra terza classificata di questo gruppo non riuscirà a scavalcare l'undici di Barbarez. Nello scontro diretto tra le due formazioni a tre punti, in programma per questa notte alle ore 4:00 italiane, un eventuale pareggio qualificherebbe l'Australia come seconda, relegando l'Albirroja sudamericana al terzo posto a 4 punti. Se una delle due dovesse vincere, la squadra sconfitta rimarrebbe ancorata a 3 punti, terminando in ogni caso la propria corsa dietro alla compagine di Dzeko.

Haris Tabakovic della Bosnia & Herzegovina (Photo by Getty Images/Getty Images)

Nel gruppo I la terza classificata non ha alcuna possibilità matematica di spingersi fino alla soglia dei 4 punti, perchè Senegal e Iraq si trovano ancora ferme a zero punti in classifica. Di conseguenza, è certo che la Nazionale che terminerà in terza posizione in questo gruppo finirà con assoluta certezza alle spalle della Bosnia, decretando il lieto fine di un'incredibile qualificazione.

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