Vinicius è una delle stelle del Mondiale e non ha nascosto la voglia matta di vincere che ha in questo momento. Per lui già 2 gol e 1 assist nella competizione.
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Il Brasile, forte dei 4 punti conquistati, può guardare con fiducia alla qualificazione ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. Il CT Ancelotti, tra le tante stelle a disposizione, può contare su Vinicius che ha ribadito di voler vincere. La sua disponibilità alla causa verdeoro è totale.
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Brasile, Vinicius incrocia le dita: "Spero di vincere la Coppa"Un gol contro il Marocco, una rete e un assist per confermarsi con Haiti. Il Brasile, in attesa che torni Neymar dall'infortunio, sembra interamente sulle spalle di Vinicius Jr. Il giocatore del Real Madrid è fin qui stato uno dei più importanti protagonisti del Mondiale e la voglia di incidere ancora con la maglia verdeoro addosso è incontenibile. Incalzato da CazéTV, a seguito della vittoria su Haiti, l'esterno ha rilasciato dichiarazioni che fanno sognare tutti i tifosi brasiliani.
"Sono qui per fare grandi cose con la nazionale. Quando sono in forma, posso dare tutto, segnare gol e fornire assist. Ed è quello che ho fatto oggi. Spero di continuare così e di diventare campione con il Brasile". Insomma, sognare il sesto storico Mondiale non costa nulla. A rinvigorire le certezze della Seleçao c'è l'ultima prestazione di squadra. Secondo Vinicius, infatti, nessuno ha sfigurato contro Haiti e tutti meritano complimenti.
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