Il Brasile, forte dei 4 punti conquistati, può guardare con fiducia alla qualificazione ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. Il CT Ancelotti, tra le tante stelle a disposizione, può contare su Vinicius che ha ribadito di voler vincere. La sua disponibilità alla causa verdeoro è totale.

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Brasile, Vinicius incrocia le dita: "Spero di vincere la Coppa"

Un gol contro il Marocco,con Haiti. Il Brasile, in attesa che torni Neymar dall'infortunio , sembra interamente sulle spalle di. Il giocatore del Real Madrid è fin qui stato uno dei più importanti protagonisti del Mondiale e la voglia di incidere ancora con la maglia verdeoro addosso è incontenibile. Incalzato da CazéTV, a seguito della vittoria su Haiti, l'esterno ha rilasciato dichiarazioni che fanno sognare tutti i tifosi brasiliani.

FILADELFIA, PENNSYLVANIA - 19 GIUGNO: Vinicius Junior #7 del Brasile celebra il gol del terzo punto della sua squadra durante la partita del Gruppo C della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Brasile e Haiti allo Stadio di Filadelfia il 19 giugno 2026 a Filadelfia, Pennsylvania. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

"Sono qui per fare grandi cose con la nazionale. Quando sono in forma, posso dare tutto, segnare gol e fornire assist. Ed è quello che ho fatto oggi. Spero di continuare così e di diventare campione con il Brasile". Insomma, sognare il sesto storico Mondiale non costa nulla. A rinvigorire le certezze della Seleçao c'è l'ultima prestazione di squadra. Secondo Vinicius, infatti, nessuno ha sfigurato contro Haiti e tutti meritano complimenti.

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"È stato un momento importante per acquisire fiducia in vista della competizione. Contro un avversario che si è schierato con tre difensori, pensavamo di poter segnare più gol grazie alle occasioni create. Ma. È un peccato che Raphinha si sia infortunato, ci dispiace per lui, credo si tratti dello stesso infortunio di prima. Speriamo non sia nulla di grave, che possa continuare a giocare con noi", ha chiosato il classe 2000.

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