Neymar Jr doveva essere una delle stelle più luminose di questo Mondiale. Classe 1992, il brasiliano non ha ancora esordito e la pazienza di alcuni tifosi potrebbe terminare. Di sicuro, ampiamente finita appare quella del presidente del Brasile Lula. Questi non ha nascosto rancore e delusione per il minutaggio nullo dell'attaccante.

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O'Ney, che stoccata! Il presidente Lula: "È in smartworking"

Un brutto infortunio muscolare, solo l'ultimo di una lunga serie che ne ha frenato la continuità negli ultimi anni, sta tenendo ancora aiNeymar. Quando il suo nome fu pronunciato dal Commissario Tecnico Carlo Ancelotti tra i convocati al Mondiale, tanto lui quanto i suoi tifosi non stavano nella pelle. Le aspettative di giocare la competizione più importante (forse per l'ultima volta in carriera) si sono scontrate con un fisico che non sembra reggere gli sforzi agonistici richiesti a quei livelli.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 31 MAGGIO: Neymar Jr. si alza in piedi per l'inno nazionale prima dell'amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo stadio Maracanã il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Ormai trentaquattrenne, Neymar spera ancora di poter incidere nel Mondiale. La sua fantasia, al cospetto di una squadra che già ne ha molta, oltre ai gol - è il miglior marcatore della Seleçao con 79 centri - tornerebbero utili ai compagni. Nonostante le sue qualità e l'affetto che tanti tifosi ancora gli riservano, ci sarebbe già qualcuno che comincia a credere alla sua esperienza con la Nazionale, nei fatti, conclusa. Gli 0 minuti giocati nelle prime due uscite del girone col Brasile non sono un caso. Al contrario, risultano essere la conferma di un ragazzo esposto fin troppo spesso a guai fisici.

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Il presidente del Brasile, nel corso di un evento pubblico, ha canzonato l'attaccante, mettendone in risalto un tristissimo primato: "". Per onor di cronaca, Neymar non dovrebbe essere lontano dal ritorno in campo. Le sue condizioni sarebbero - condizionale d'obbligo - in netto miglioramento e O'Ney punta quantomeno la convocazione già per il prossimo impegno. Il suo Brasile è atteso dalla terza ed ultima gara del girone contro la la Scozia.

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