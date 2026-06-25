980 giorni dopo, Neymar è di nuovo in campo con la maglia del Brasile. Dopo mesi complicati e un enorme rollercoaster di emozioni, alla fine, l'infortunio non ha fermato O'Ney che, nell'ultimo match del girone contro la Scozia, è tornato a calcare il terreno di gioco con la maglia della Seleçao scatenando il boato dei tifosi verdeoro e la sua enorme emozione.

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Il ritorno in campo di Neymar

Le sole parole non basterebbero per spiegare cosa ha dovuto passarenei mesi antecedenti al suo debutto ai Mondiali 2026 . Il n.10 verdeoro, per mesi in bilico tra i calciatori selezionati dal nuovo ct, ha dovuto dimostrare di essere ancora in forma e in condizione per giocare il suo quarto campionato del mondo, caricandosi sulle spalle ilnelle competizioni sudamericane.

Una volta dimostrato al mondo che O'Ney c'è ancora, Ancelotti non ha potuto fare a meno di lui e, al momento, della sua convocazione il Brasile ha tremato dalla gioia. Le lacrime di felicità, però, si sono rapidamente trasformate in preoccupazione al diffondersi della notizia dell'infortunio al polpaccio dell'ex Barcellona e PSG.

BELEM, BRASILE - 8 SETTEMBRE: Neymar Jr. del Brasile festeggia dopo aver segnato il quinto gol della sua squadra durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Brasile e Bolivia allo stadio Mangueirao l'8 settembre 2023 a Belem, in Brasile. (Foto di Pedro Vilela/Getty Images)

Mentre la Seleçao debuttava al Mondiale contro Marocco e Haiti, infatti, Neymar è stato costretto a guardare i compagni dalla tribuna, nella speranza di ricevere l'ok per tornare a disposizione del Brasile. Quel via libera è prontamente arrivato stanotte in Scozia-Brasile, l'ultima partita nel gruppo C (decisiva per consolidare il primo posto) vinta per 3-0 dai verdeoro.

Scoccato il '76 minuto, tutti in piedi per O'Ney. Il talento di Mogi das Cruzes torna in campo con la maglia della nazionale brasiliana ben 980 giorni dopo (18 ottobre 2023) scatenando il boato dei tifosi dell'Hard Rock Stadium di Miami e dell'intero mondo del calcio. Lo stesso Neymar, dopo la partita, dirà di essersi emozionato e di aver pianto da solo negli spogliatoi, non reggendo l'emozione del ritorno.

"Ho pianto da solo negli spogliatoi"

Neymar is back! LISTEN to the crowd

🥹🇧🇷 @SportyTV pic.twitter.com/G15dDYZazJ — Sara Poraria (@saraporaria) June 25, 2026

Intervistato in zona mista dopo la vittoria per 3-0 sugli scozzesi, l'attaccante brasiliano ha dichiarato: "Il mio ritorno è stato momento di gratitudine. Da ho rimediato l'infortunio con il, il mio scopo era tornare a giocare il, tornare in Nazionale, lottare per questa maglia: amo stare qui. Tenevo e tenevamo molto (riferito anche alla squadra, ndr) a questo ritorno.Siamo consapevoli del fatto che se stiamo insieme e la nostra 'fame' aumenta, cresceranno anche le nostre chance di raggiungere il nostro scopo".

Infine, proprio sull'emozione del ritorno in campo, Neymar ha raccontato: "Certamente inserirò questo giorno tra i più speciali della mia vita. Vestire la maglia del Brasile è il sogno di ogni ragazzo, e io l'ho fatto per tanti anni. Ho rimediato problemi fisici qui, sono rimasto fuori per tanto ma mi mancava, non vedevo l'ora di provare a tornare, e stasera finalmente ce l'ho fatta dopo quasi 3 anni. Sono contentissimo e molto emozionato. Il mio sogno è sempre stato vestire la maglia della nazionale, giocare e magari vincere il Mondiale. Vivere questo momento è fantastico, davvero bellissimo. Sono contentissimo e ringrazio tutti i tifosi brasiliani che mi hanno dato spinta e supporto e che hanno tifato per me. Ringrazio tantissimo, soprattutto la mia famiglia e i miei amici. L'emozione? Sì, negli spogliatoi mi sono emozionato da solo, ho pianto. Per me, è stata una grande liberazione poter tornare a rivivere tutto questo".

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