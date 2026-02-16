derbyderbyderby calcio estero Botta e risposta Oblak-Simeone: “Sembra che la Liga sia stata buttata via”

LA QUERELLE

Botta e risposta Oblak-Simeone: “Sembra che la Liga sia stata buttata via”

Botta e risposta Oblak-Simeone: “Sembra che la Liga sia stata buttata via” - immagine 1
La sconfitta dei colchoneros di domenica, un 3-0 contro il Rayo Vallecano, ha creato polemiche fra Jan Oblak e il tecnico Simeone.
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

Clima teso in casa Atletico Madrid. I biancorossi non vincono in Liga dalla partita contro il Mallorca (3-0) e sono ormai scivolati al quarto posto. Con 45 punti in classifica, contro i 60 del Real Madride i 58 del Barcellona, il titolo nazionale è sempre più lontano. La sconfitta di domenica, un 3-0 contro il Rayo Vallecano, ha creato polemiche fra Jan Oblak e il tecnico Simeone.

Betis-Atletico Madrid
Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid.(Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Sembra che la Liga sia stata buttata via

—  

"Sembra che la Liga sia stata buttata via". Il commento di Jan Oblak, dopo la sconfitta contro il Rayo Vallecano, è durissimo. L'Atletico, ormai, è in quarta posizione: decisamente troppo lontano da Barcellona e Real Madrid e a rischio di sorpasso del Villareal. Secondo il portiere sloveno la squadra non performa bene: "Non possiamo perdere partite in questo modo, non possiamo giocare così. In questo modo competere per il titolo non sarà possibile. Non si può scegliere quali partite giocare: bisogna dare sempre il massimo e noi non lo stiamo facendo". Oblak, inoltre, si è soffermato sulla mentalità del gruppo: "La nostra mentalità, in questo momento, non è adatta a farci vincere tutte le partite. La squadra deve fare un passo avanti e finora questo passo non si è visto".

Botta e risposta Oblak-Simeone: “Sembra che la Liga sia stata buttata via”- immagine 3
Jan Oblak, portiere dell'Atletico. (Photo by George Wood/Getty Images)

Botta e risposta fra Oblak e Simeone

—  

Le parole del portiere hanno sollevato la polemica. E la risposta del tecnico Simeone non si è fatta attendere. In conferenza stampa, nel post partita, l'allenatore ha subito contraddetto Oblak: "Non sono d'accordo con quello che ha detto Oblak. La squadra non sceglie quali partite giocare, ha semplicemente giocato male". Secondo Simeone non ci sono problemi di mentalità o di intensità: "Non penso che queste sconfitte siano dovute all'atteggiamento. Noi abbiamo giocato male, loro hanno giocato meglio e sono stati migliori. Ci sono mancate le scelte, non abbiamo avuto buone transizioni o buoni passaggi in fase offensiva. Il Rayo è stato superiore".

Leggi anche
Pep Guardiola su Jim Ratcliffe: “Il fatto che io sia catalano e tu britannico non dipende...
L’Angolo della Premier speciale FA Cup: Chelsea e Arsenal ok, Wrexham da sogno e colpaccio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA