Federico Iezzi Collaboratore 16 febbraio - 12:51

Clima teso in casa Atletico Madrid. I biancorossi non vincono in Liga dalla partita contro il Mallorca (3-0) e sono ormai scivolati al quarto posto. Con 45 punti in classifica, contro i 60 del Real Madride i 58 del Barcellona, il titolo nazionale è sempre più lontano. La sconfitta di domenica, un 3-0 contro il Rayo Vallecano, ha creato polemiche fra Jan Oblak e il tecnico Simeone.

Sembra che la Liga sia stata buttata via — "Sembra che la Liga sia stata buttata via". Il commento di Jan Oblak, dopo la sconfitta contro il Rayo Vallecano, è durissimo. L'Atletico, ormai, è in quarta posizione: decisamente troppo lontano da Barcellona e Real Madrid e a rischio di sorpasso del Villareal. Secondo il portiere sloveno la squadra non performa bene: "Non possiamo perdere partite in questo modo, non possiamo giocare così. In questo modo competere per il titolo non sarà possibile. Non si può scegliere quali partite giocare: bisogna dare sempre il massimo e noi non lo stiamo facendo". Oblak, inoltre, si è soffermato sulla mentalità del gruppo: "La nostra mentalità, in questo momento, non è adatta a farci vincere tutte le partite. La squadra deve fare un passo avanti e finora questo passo non si è visto".

Botta e risposta fra Oblak e Simeone — Le parole del portiere hanno sollevato la polemica. E la risposta del tecnico Simeone non si è fatta attendere. In conferenza stampa, nel post partita, l'allenatore ha subito contraddetto Oblak: "Non sono d'accordo con quello che ha detto Oblak. La squadra non sceglie quali partite giocare, ha semplicemente giocato male". Secondo Simeone non ci sono problemi di mentalità o di intensità: "Non penso che queste sconfitte siano dovute all'atteggiamento. Noi abbiamo giocato male, loro hanno giocato meglio e sono stati migliori. Ci sono mancate le scelte, non abbiamo avuto buone transizioni o buoni passaggi in fase offensiva. Il Rayo è stato superiore".