Clima teso in casa Atletico Madrid. I biancorossi non vincono in Liga dalla partita contro il Mallorca (3-0) e sono ormai scivolati al quarto posto. Con 45 punti in classifica, contro i 60 del Real Madride i 58 del Barcellona, il titolo nazionale è sempre più lontano. La sconfitta di domenica, un 3-0 contro il Rayo Vallecano, ha creato polemiche fra Jan Oblak e il tecnico Simeone.
LA QUERELLE
Botta e risposta Oblak-Simeone: “Sembra che la Liga sia stata buttata via”
Sembra che la Liga sia stata buttata via—
"Sembra che la Liga sia stata buttata via". Il commento di Jan Oblak, dopo la sconfitta contro il Rayo Vallecano, è durissimo. L'Atletico, ormai, è in quarta posizione: decisamente troppo lontano da Barcellona e Real Madrid e a rischio di sorpasso del Villareal. Secondo il portiere sloveno la squadra non performa bene: "Non possiamo perdere partite in questo modo, non possiamo giocare così. In questo modo competere per il titolo non sarà possibile. Non si può scegliere quali partite giocare: bisogna dare sempre il massimo e noi non lo stiamo facendo". Oblak, inoltre, si è soffermato sulla mentalità del gruppo: "La nostra mentalità, in questo momento, non è adatta a farci vincere tutte le partite. La squadra deve fare un passo avanti e finora questo passo non si è visto".
Botta e risposta fra Oblak e Simeone—
Le parole del portiere hanno sollevato la polemica. E la risposta del tecnico Simeone non si è fatta attendere. In conferenza stampa, nel post partita, l'allenatore ha subito contraddetto Oblak: "Non sono d'accordo con quello che ha detto Oblak. La squadra non sceglie quali partite giocare, ha semplicemente giocato male". Secondo Simeone non ci sono problemi di mentalità o di intensità: "Non penso che queste sconfitte siano dovute all'atteggiamento. Noi abbiamo giocato male, loro hanno giocato meglio e sono stati migliori. Ci sono mancate le scelte, non abbiamo avuto buone transizioni o buoni passaggi in fase offensiva. Il Rayo è stato superiore".
