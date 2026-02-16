Josè Mourinho potrebbe liberarsi del suo contratto con il Benfica a zero a fine stagione, mentre il Real Madrid, dall'altro lato, sembra non aver ancora trovato una quadra su chi debba sedersi in panchina. E Florentino Perez osserva ed aspetta.

Francesco Di Chio 16 febbraio - 10:12

Josè Mourinho ha una clausola che gli permetterebbe di liberarsi a zero entro dieci giorni dall'ultima giornata di campionato. Se da un lato l'approdo del tecnico sulla panchina della nazionale sembra un'idea poco possibile, dall'altro sono partiti i primi rumors che lo vorrebbero in contatto con Florentino Perez e il Real Madrid.

L'ombra di Mourinho sul Real Madrid — Josè Mourinho ha lasciato il segno ovunque sia andato, nel bene e nel male, ed ovviamente lo ha fatto anche a Madrid. Nonostante in 3 anni abbia conquistato "solo" una Liga, una Copa del Rey e una Supercopa de Espana, il ricordo che ha lasciato in terra spagnola è molto positivo. La gara dell'ultima giornata di League Phase di Champions League poi, che ha messo in scena una delle più classiche sfide allievo contro maestro tra il portoghese ed Arbeloa, ha riacceso questo amore nel cuore di una parte di tifoseria dei Blancos e, cosa più importante, in quello di Florentino Perez.

Il Real non sta vivendo una stagione facile, con l'esonero prematuro di Xabi Alonso ed uno spogliatoio che sta dimostrando di ritenersi più forte ed importante di chi siede in panchina. Infatti sembrerebbero stati proprio i calciatori ad avere un ruolo fondamentale nell'esonero dell'ex tecnico del Leverkusen. E chi meglio del Mago di Setubal potrebbe avere lo status per guidare una squadra cosi piena di stelle? La tentazione è forte, e quella clausola potrebbe giocare un ruolo fondamentale nei prossimi sviluppi.

Le strade di Mou, da Madrid a Lisbona — Il tecnico ex Inter ha riacceso la scintilla di questo amore con una dichiarazione rilasciata proprio prima della gara del 28 gennaio: "Sono stato molto vicino a tornare al Bernabéu sul serio per la prima volta - ha commentato quando gli è stato chiesto di un possibile incrocio tra Madrid e Benfica nei sedicesimi, incrocio che poi si è effettivamente verificato -. Il mio amico Óscar Ribot (agente che ha grande influenza su Florentino) aveva preparato tutto, ma proprio il giorno prima mi ha chiamato il Benfica e sono dovuto venire a firmare”. Firma che è arrivata, con una clausola però.

Rui Costa ha "usato" l'ingaggio di Mourinho come arma politica, che si è rivelata efficace per vincere le elezioni. I due però hanno deciso di lasciarsi una porta aperta in caso di una stagione al di sotto delle aspettative da parte del tecnico o di una non rielezione dell'ex stella del Milan: il tecnico si potrà liberare a zero entro dieci giorni dall'ultima giornata di campionato, senza pagare nessun tipo di clausola o di penale. E Florentino, ancora innamorato, aspetta alla porta.