Jacopo del Monaco 9 febbraio - 10:02

Uno dei calciatori su cui Álvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid, può fare molto affidamento è sicuramente Kylian Mbappé. In questa stagione, l'attaccante francese sta trascinando la squadra della capitale spagnola a suon di gol. Fino a questo momento, infatti, l'ex Monaco e Paris Saint-Germain ha realizzato ben 38 reti in 31 partite disputate. Il classe 1998 ha segnato anche ieri nel match della Liga Spagnola contro il Valencia vinto 0-2. Al termine dell'incontro, Arbeloa ha rilasciato diverse dichiarazioni e ha voluto elogiare il suo numero 10 facendo anche un paragone con uno dei migliori calciatori di tutti i tempi.

Mbappé trascinatore del Real Madrid: Arbeloa se lo gode — Nella giornata di ieri, il Real Madrid ha affrontato il Valencia al Mestalla e ha portato a casa la vittoria grazie allo 0-2 firmato Carreras e Mbappé. Grazie a questa vittoria ottenuta nonostante una prestazione non molto brillante, i Blancos restano sulla scia del Barcellona primo in classifica tornando così a -1 dalla squadra catalana. Mbappé, segnando nel corso del primo minuto di recupero del secondo tempo, ha raggiunto quota 38 reti stagionali, di cui 23 soltanto nella massima competizione spagnola. Tra l'altro, il classe 1998 ha segnato per la sesta partita di fila considerando tutte le competizioni. Con questi numeri a livello realizzativo, il francese può puntare di nuovo alla vittoria della Scarpa d'Oro.

In quest'annata in cui il Real Madrid ha perso la finale di Supercoppa Spagnola contro il Barcellona, è stato eliminato dalla Copa del Rey dall'Albacete e dovrà affrontare i Play-off per accedere agli ottavi di finale della Champions League, il numero 10 transalpino sta dimostrando di essere il migliore della sua squadra e la sta trascinando con i suoi gol. Nel corso della conferenza stampa tenutasi dopo la partita, Arbeloa ha voluto spendere ottime parole sul suo attaccante. Per di più, ha fatto anche un paragone molto importante: "Non ci sono parole per descriverlo. Pensavamo che non ci sarebbe mai stato un calciatore simile a Cristiano Ronaldo, ma a me sembra che Mbappé sia sul punto di diventare come lui".