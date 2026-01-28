Joseludeve tanto a Mourinho: il tecnico portoghese lo ha fatto esordire dal primo minuto con la maglia del Real. Era il 2011/2012 e l'attaccante spagnolo vide realizzarsi tutti i suoi sogni in quella partita contro l'Almeria. Da quel momento in poi, Joselu ha iniziato a girovagare tra Spagna e Germania, fino a tornare poi al Real Madrid. Al suo ritorno con i blancos, chiuse un cerchio durato 12 anni, con la doppietta contro il Bayern in semifinale di Champions. Ma, con Mourinho, avrà sempre un legame speciale. Nell'intervista rilasciata a Radio Marca, racconta un retroscena che riguarda proprio il portoghese. "Il giorno della partita contro l'Almeria, stavamo vincendo 2-1 all'intervallo e Cristiano Ronaldo aveva bisogno di segnare due gol per raggiungere il record di 40 di quell'anno. Negli anni successivi ha segnato chissà quanti gol. E ricordo Mourinho che arrivava negli spogliatoi e iniziava a lanciare bottiglie in aria", ha dichiarato l'ex Real Madrid. Ha poi aggiunto: "Siamo entrati nel secondo tempo e immaginate, la partita è finita 8-1. Questo è Mourinho. È un allenatore che incoraggia i giocatori a crescere anche individualmente"