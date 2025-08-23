Da eroe nella Champions vinta nel 2024 con il Real Madrid grazie ai suoi gol preziosissimi, il forte giocatore non si ferma neanche lontano dai maggiori campionati europei

Da eroe nella Champions vinta nel 2024 con il Real Madrid grazie ai suoi gol preziosissimi nelle fasi finali a star assoluta nel campionato del Qatar dove, all'inizio della sua seconda annata nel MidEast, ha già messo a segno due gol in altrettante partite: stiamo parlando dell'attaccante spagnolo Joselu.

Joselu, il dna del bomber si conferma anche in Qatar — Approdato nella prima divisione qatariota, più precisamente all'Al-Gharafa, Joselu, centravanti spagnolo nato però a Stoccarda, sta vivendo forse le ultime stagioni della sua carriera sulle montagne russe. Dopo il miracolo del 2024 con il Real Madrid di Carlo Ancelotti, dove divenne protagonista assoluto con reti pesantissime, Joselu oggi è la stella del club del Qatar ed ha già messo a segno due gol in altrettanti gettoni. Il primo, subito decisivo, all'esordio contro l'Al-Arabi nella vittoria della sua compagine per 2-1, mentre il secondo, giusto ieri, nel 4-2 contro l'Umm Salal.

Una partenza con il botto per la nuova avventura — Una partenza col botto per Joselu che, quando si parla di gol, non è davvero inferiore a nessuno e segue un ruolino di marcia ottimo messo a segno la scorsa annata, con 10 reti in 21 presenze. Tornando a quella famosa Champions League del 2024, oltre alle tre reti messe a segno nei gironi contro il Napoli allora di Garcia e lo Union Berlino, Joselu è stato il vero salvatore del Real Madrid nella semifinale di ritorno, ad un passo dall'ultimo atto contro il Borussia Dortmund.

In appena nove minuti infatti, il bomber spagnolo ha messo a segno una doppietta che ha ribaltato il Bayern Monaco, negato ai bavaresi il derby tutto tedesco in finale e consegnato l'ultimo atto, poi vinto, del torneo ai Blancos. L'uomo giusto al momento giusto apparentemente, anche oggi, in Qatar.