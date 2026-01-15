L'eliminazione del Real Madrid dalla Copa del Rey ha suscitato rabbia e delusione anche in Siro López, il telecronista ufficiale del club. Ieri, infatti, il club della Liga spagnola ha salutato anzitempo la competizione avendo perso 3-2 agli ottavi di finale contro l'Albacete, squadra della seconda divisione nazionale. Tra l'altro, Álvaro Arbeloa ha fatto il suo esordio sulla panchina delle Merengues dopo la risoluzione contrattuale di Xabi Alonso. Al termine dell'incontro di ieri, il sopracitato telecronista ha avuto qualcosa da ridire sulla squadra.
Copa del Rey
Real Madrid, il telecronista: “Tutto questo è ridicolo, siamo lo zimbello di tutti”
Real Madrid, la rabbia del telecronista—
Dopo aver perso la finale di Supercoppa Spagnola per 3-2 i grandi rivali del Barcellona, il Real Madrid si trova costretto a cancellare dalla lista degli obiettivi stagionali anche la Copa del Rey. Ieri sera, infatti, i Blancos hanno perso 3-2 il match contro l'Albacete, valevole per gli ottavi di finale della coppa nazionale. Adesso, quindi, il club della capitale dovrà disputare soltanto due competizioni: il campionato, dove occupa il secondo posto a -4 dal Barça, e la Champions League. Nella massima competizione europea, le Merengues devono ancora mettere al sicuro la propria qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare per i temuti Play-off.
Al termine dell'incontro di ieri sera, il giornalista di Cadena COPE e commentatore dei Blancos Siro López ha voluto dire la sua su questa situazione, tenendo anche a freno la lingua. Le sue parole: "Quel che è successo negli ultimi giorni è una farsa, è tutto ridicolo. Lo dico sempre, abbiamo trasformato il Real nello zimbello di tutti ed è ciò che mi fa inc****re di più. Fossi un tifoso del Barcellona o dell'Atlético, in questo momento mi farei una bella risata. Amo troppo il basket e vorrei continuare a commentarlo. Dicessi quel che penso, venerdì non commenterei la partita. Chiedo scusa ad Ancelotti perché ho detto che lui era il responsabile e che avrebbe dovuto fare di più. Ma quanto pare con lui, Xabi Alonso ed ora Arbeloa hanno fatto e continuano a fare la stessa cosa".
