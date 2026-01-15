L'eliminazione del Real Madrid dalla Copa del Rey ha suscitato rabbia e delusione anche in Siro López , il telecronista ufficiale del club. Ieri, infatti, il club della Liga spagnola ha salutato anzitempo la competizione avendo perso 3-2 agli ottavi di finale contro l' Albacete , squadra della seconda divisione nazionale. Tra l'altro, Álvaro Arbeloa ha fatto il suo esordio sulla panchina delle Merengues dopo la risoluzione contrattuale di Xabi Alonso . Al termine dell'incontro di ieri, il sopracitato telecronista ha avuto qualcosa da ridire sulla squadra.

Al termine dell'incontro di ieri sera, il giornalista di Cadena COPE e commentatore dei Blancos Siro López ha voluto dire la sua su questa situazione, tenendo anche a freno la lingua. Le sue parole: "Quel che è successo negli ultimi giorni è una farsa, è tutto ridicolo. Lo dico sempre, abbiamo trasformato il Real nello zimbello di tutti ed è ciò che mi fa inc****re di più. Fossi un tifoso del Barcellona o dell'Atlético, in questo momento mi farei una bella risata. Amo troppo il basket e vorrei continuare a commentarlo. Dicessi quel che penso, venerdì non commenterei la partita. Chiedo scusa ad Ancelotti perché ho detto che lui era il responsabile e che avrebbe dovuto fare di più. Ma quanto pare con lui, Xabi Alonso ed ora Arbeloa hanno fatto e continuano a fare la stessa cosa".