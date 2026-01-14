Dopo la debacle in Supercoppa di Spagna contro il Barcellona, il Real Madrid scende in campo per la ventesima giornata del campionato spagnolo. La prima partita di Arbeloa ne LaLiga sarà contro il Levante: la partita del Santiago Bernabeu andrà in scena sabato 1 7 gennaio alle ore 14:00 . Scopri dove guardare Real Madrid-Levante in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

L'esonero di Xabi Alonso lascia pensare ad una stagione disastrosa per il Real, ma in realtà la situazione è ben diversa. Nel campionato spagnolo infatti le Merengues hanno solo quattro punti in meno rispetto al Barcellona, al momento capolista. Una vittoria, quindi, potrebbe permettere al Real di accorciare, specialmente per iniziare bene un nuovo percorso. Anche perché dall'altro lato c'è un Levante che non parte sicuramente favorito, ed una sconfitta sarebbe un pessimo biglietto di presentazione, nonché sintomatico di grande confusione nell'ambiente.

Dove vedere Real Madrid-Levante in diretta TV e streaming live

Real Madrid-Levante sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.