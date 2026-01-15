Copa del Rey, Real Madrid eliminato dall’Albacete: parte malissimo Arbeloa

L'avventura di Arbeloa sulla panchina delle Merengues inizia malissimo, data l'importanza della partita e l'avversario che aveva di fronte

Jacopo del Monaco 15 gennaio - 10:07

Il Real Madrid deve cancellare la Copa del Rey dalla lista degli obiettivi per la stagione in corso. La squadra della capitale spagnola, infatti, nella giornata di ieri ha salutato anzitempo la competizione avendo perso 3-2 contro l'Albacete. I suoi avversari, tra l'altro, militano nella Liga 2, ovvero la seconda divisione nazionale. Tra l'altro, proprio ieri sera Álvaro Arbeloa ha fatto il suo debutto in qualità di allenatore delle Merengues e, quindi, ha iniziato col piede sbagliato questa sua avventura.

L'Albacete ha eliminato il Real Madrid dalla Copa del Rey — Pochi giorni fa, il Real Madrid ha cominciato la risoluzione contrattuale di Xabi Alonso, ingaggiato soltanto sette mesi fa, per poi ufficializzare l'arrivo di Arbeloa, che allenerà la squadra fino a fine stagione. Nella giornata di ieri, l'ex difensore ha fatto il suo esordio sulla panchina madrilena, ma ha ottenuto una sconfitta che pesa. Infatti, presso lo Stadio Carlos Belmonte, i Blancos hanno affrontato l'Albacete, attualmente diciassettesimo nella seconda divisione spagnola.

Al 42', i padroni di casa hanno sbloccato il risultato col gol del difensore Javi Villar, ma pochi minuti dopo è arrivato il pareggio firmato dall'argentino Franco Mastantuono. Al minuto 82, l'Albacete torna in vantaggio grazie all'attaccante Jefté, ma poco dopo l'inizio dei minuti di recupero Gonzalo García rimette il match in equilibrio. Al 94' i padroni di casa, grazie all'attaccante citato poco sopra, segnano la rete del 3-2 che li porta ai quarti di finale, dove sfideranno l'Atlético Madrid. Dopo aver perso la finale di Supercoppa, quindi, il Real vede sfumare un altro obiettivo stagionale.

Statistiche aggiornate dopo la partita di ieri — Per prima volta nella loro storia, i Blancos hanno perso con l'Albacete ed era anche il primo match tra le due compagini in Copa del Rey. Tra l'altro, per la prima volta dalla stagione 2004/2005, le Merengues escono agli ottavi di coppa per mano di una squadra di seconda divisione. In quel caso, il Real Valladolid ha compiuto l'impresa passando il turno grazie alla regola del gol fuori casa (0-0 all'andata ed 1-1 al Bernabéu).

Prima di Arbeloa, l'ultimo tecnico ad aver ottenuto una sconfitta all'esordio sulla panchina del Real è stato il suo connazionale Julen Lopetegui, che nel 2018 ha perso la finale di Supercoppa UEFA contro i Colchoneros. Considerando solo la coppa nazionale, invece, per trovare l'ultimo tecnico del Real ad aver perso al primo incontro, bisogna tornare alla gestione di Manuel Pellegrini. Il suo Real, nella stagione 2009/2010, è stato sconfitto 4-0 dall'Alcorón. L'Albacete, invece, tornerà a giocare i quarti di finale della Copa del Rey dopo 31 anni e, anche in quell'occasione, ha affrontato l'Atlético Madrid.