L'ex attaccante del Milan si è scagliato contro il numero 7 dei blancos rinfacciandogli il suo comportamento non professionale al momento del cambio durante il Clasico.

Mattia Celio Redattore 28 ottobre - 16:32

La sostituzione nel Clasico non è andata giù a Vinicius jr. Il brasiliano non ha per niente gradito il cambio al 72' tanto da andare direttamente negli spogliatoi. A causa di quella reazione non all'altezza di un calciatore professionista, il brasiliano è finito sotto le critiche di diversi sportivi e opinionisti. In ultimo, quelle dell'ex attaccante del Milan e della Francia Christophe Dugarry.

Real Madrid, Dugarry si scaglia contro Vinicius jr: "Perez si sbarazzerà di lui" — Per Vinicius jr si prevede una settimana bollente. La sua accesa reazione al momento del cambio non è passata inosservata tanto che quei pochi minuti incandescenti hanno cancellato la sua intera prestazione nel corso della partita. Nel giro di pochi minuti il brasiliano è stato bersagliato da forti critiche per il suo atteggiamento poco professionale, sicuramente dovuto all'adrenalina per l'importanza della partita ma da un campione come lui ci si aspetta ben altro.

Alle numerose critiche verso il numero 7 del Real Madrid si è unito Christophe Dugarry, ex campione d'Europa e del Mondo con la Francia: "Ho amato il gioco di Mbappé, il suo atteggiamento e il suo comportamento, a differenza di Vinícius, che è semplicemente insopportabile", ha dichiarato l'ex Milan a RMC Sports. "È insopportabile, insulta l'allenatore. Può essere deluso, andarsene a testa bassa, brontolando, ma così si esagera".

Proprio il momento in cui il classe 2000 è andato direttamente nello spogliatoio senza neanche guardare in faccia Xabi Alonso è stato il momento che ha mandato su tutte le furie l'ex attaccante francese: "Vi siete mai chiesti se l'allenatore non lo fa giocare perché la sua prestazione non è all'altezza? È ancora bravo, e ci si aspetta una reazione. È questa la reazione? Mi irrita".

Anche Dugarry conosce bene le qualità dell'ex Flamengo, qualità che ultimamente non riesce a mettere in pratica e non per motivi fisici: "Deve rivalutarsi - ha continuato - È un futuro vincitore del Pallone d'Oro, un leader in Brasile , uno dei migliori del Real Madrid . Deve dimostrare qualcosa in più se vuole essere allo stesso livello altrimenti Florentino Pérez se ne sbarazzerà".