De Zerbi criticato a Marsiglia, Dugarry: “Per ora è una catastrofe”

Non le manda a dire Dugarry, che punta il dito anche contro Roberto De Zerbi, da quest'anno allenatore del Marsiglia: “ Benatia ha preso i giocatori che il suo allenatore gli ha chiesto. Dall’esterno ho avuto l’impressione che allenatore e dirigenza hanno lavorato in simbiosi, De Zerbi ha avuto i giocatori che ha chiesto… Da fuori ho l’impressione che i dirigenti hanno fatto il possibile per dargli i mezzi per raggiungere gli obiettivi. È stato presentato come un genio , con uno stipendio astronomico, con lo staff voluto da lui. C’è stata comunque una certa stabilità nel corso della stagione, con tre giocatori ceduti e tre acquistati nel mercato invernale."

"Per me il primo responsabile quindi è l’allenatore, che non ha mai trovato la combinazione giusta [...]. Non ha alcuna soluzione, nessuna, la proposta è nulla. [...] I giocatori non possono dare il meglio se nessuno li mette nelle condizioni di farlo, in attacco e in difesa: in difesa non ha risolto nessuno dei problemi della squadra da inizio stagione. [...] Io confermerei De Zerbi in nome della continuità, soprattutto se si qualifica alla Champions League, ma è una catastrofe. Ti dico di più, penso che sarà lui ad andarsene.”