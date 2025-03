La dura contestazione dei tifosi del PSG verso Adrien Rabiot e la madre con degli striscioni molto volgari

Mattia Celio 17 marzo - 19:00

Il match clou del 26° turno di Ligue 1 ha visto il Paris Saint Germain ospitare il Marsiglia in una sfida dove le emozioni non sono mancate. Alla fine i padroni di casa hanno portato a casa la vittoria con un 3-1 che, di fatto, avvicina la squadra di Luis Enrique sempre più al titolo. Ora i parigini hanno un rassicurante vantaggio di 19 punti sulla seconda, ovvero proprio l'OM. Ma la sfida di ieri è andata anche oltre il campo infatti, a partita in corso, sugli spalti si è verificato un episodio che nulla aveva a che fare con il calcio giocato.

Rabiot e la madre presi di mira dai tifosi del PSG — In occasione della "sfida scudetto" contro il Marsiglia, l'attenzione dei tifosi del PSG era tutta sul grande ex di turno, Adrien Rabiot. Il centrocampista, che aveva vestito la casacca dei parigini dal 2013 al 2019, si è trasferito alla corte di Roberto De Zerbi a metà settembre del 2024. Un trasferimento che i sostenitori rossoblu non hanno affatto gradito e, per questo, hanno colto l'occasione per farglielo pesare. L'ex Juventus ha avuto un'accoglienza ostile, ma ciò che ha sconvolto il giocatore è ciò che è successo sugli spalti dove sono comparsi striscioni e slogan molto offensivi non solo nei suoi confronti ma anche verso la madre Veronique, storicamente coinvolta nelle decisioni di carriera del figlio.

"La passione non ha età, p*****a di madre in figlio" o "Lealtà per gli uomini, tradimento per le puttane. Tale madre, tale figlio!". Un altro striscione molto offensivo nei confronti di Rabiot e della madre recitava: "Véro, chi è il suo vero padre? Déhu, Fiorèse, Cana o Heinze?". Parole che non sono certo passate inosservate agli occhi del centrocampista della Francia e soprattutto della madre che ha deciso prontamente di reagire.

La madre di Rabiot sconvolta: "Presenterò una denuncia" — Da qualche ora in Francia non si fa che parlare della dura contestazione che i tifosi del PSG hanno riservato ad Adrien Rabiot e alla madre. Non è certo che la prima volta che un ex di turno viene fortemente insultato dalla tifoseria ma se si tocca anche un parente stretto allora la questione cambia. Proprio la madre dell'ex centrocampista francese in un'intervista rilasciata a Radio France ha annunciato che avrebbe presentato una denuncia: "Non capisco perché la partita non sia stata fermata. Non capisco perché nessuno si sia indignato. Sono davvero indignata, indignata, davvero indignata per quello che si può dire, scrivere, senza che nessuno reagisca".