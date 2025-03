Francia, il PSG chiede il rinvio ma il Nantes dice no. Ora la decisione spetta alla Lega

Il club parigino ha chiesto di posticipare la partita di campionato per concentrarsi sulla doppia sfida contro l'Aston Villa.

Federico Grimaldi 14 marzo 2025 (modifica il 14 marzo 2025 | 13:48)

In Francia è scoppiato il caos, dopo la decisione del Nantes di rifiutare la proposta di rinvio del Psg. Il club parigino ha richiesto di posticipare la partita di campionato, in modo tale da prepararsi al meglio per la doppia sfida con l'Aston Villa. La Lega francese dovrà mettere fine alla controversia.

Il fatto — Cosa sta succedendo in Francia? Il PSG, forse per la prima volta negli ultimi anni, sente la reale possibilità di poter vincere la prima Champions League della loro storia. Vogliono concentrarsi al 100% sulla competizione europea e non vogliono correre rischi di infortuni o di stanchezza. Secondo il club parigini, sarebbe benevolo per l'intero panorama calcistico francese, rinviare la partita con il Nantes. La sfida tra i due club, è nell'intermezzo della doppia sfida e potrebbe essere d'intralcio per il PSG. In Francia non è mai successo un caso analogo. I canarini hanno deciso di rifiutare, perché il rinvio, metterebbe il club in una condizione difficile. Stanno lottando per la salvezza e la possibile data di rinvio, si intrometterebbe con delle partite cruciali per il resto della stagione. Ora la palla passa alla Lega.

PSG e quel caso analogo con il Feyenoord... — Secondo i media francesi, non dovrebbe passare troppo tempo prima della decisione finale. La Lega francese dovrà pensare bene prima di dare il responso. Un caso analogo, di cui si è parlato nelle ultime settimane, è quello del Feyenoord. Alla squadra olandese, è stato concesso il rinvio della partita in campionato, in modo tale da riporre tutte le energie per la sfida contro l'Inter. Non è stata la prima volta in Olanda, quindi è stato più facile dare questa concessione. A differenza della Francia, che non ha mai concesso il rinvio di una partita di campionato per una competizione europea.

Il PSG ed il Nantes vivono due realtà completamente differenti. I parigini viaggiano a ritmi elevati e sono vicini a conquistare nuovamente il campionato, a differenza dei canarini, che stanno facendo di tutto per non retrocedere. Secondo le ultime indiscrezioni, il rinvio non sarà accordato. Il PSG, comunque, dall'alto dei suoi punti di vantaggio, potrebbe dover essere costretto a schierare le riserve ed avere comunque una buona posizione al termine della partita. In ogni modo, per sapere come finirà questa storia, basterà attendere qualche ora..