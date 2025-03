In vista del prossimo "Classico" tra PSG e Marsiglia (OM), previsto per domenica 16 marzo al Parco dei Principi, le autorità parigine hanno emesso un'ordinanza che impone ai tifosi dell'OM di non avvicinarsi allo stadio. La prefettura di polizia di Parigi ha stabilito infatti di "vietare a chiunque dichiari di essere un tifoso del Marsiglia o si comporti come tale di circolare o parcheggiare sulla pubblica via nel territorio della città di Parigi e del comune di Boulogne-Billancour dalle 17:00 di domenica 16 marzo fino all'1:00 di lunedì 17 marzo.