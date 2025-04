L'ex allenatore di Sassuolo e Brighton chiarisce i malumori e le presunte tensioni

Alessandro Savoldi 4 aprile 2025 (modifica il 4 aprile 2025 | 15:51)

Dopo le presunte tensioni nello spogliatoio del Marsiglia degli scorsi giorni, Roberto De Zerbi e Neal Maupay gettano acqua sul fuoco. I due hanno parlato in occasione della conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Tolosa.

Maupay e il rapporto con De Zerbi — Il primo a parlare della situazione con De Zerbi è stato l’attaccante del Marsiglia Maupay. L’ex bomber del Brighton e dell'Everton ha voluto sin da subito smentire le notizie degli scorsi giorni. “Non è mai stato messo in dubbio il nostro voler allenarci.” ha iniziato Maupay, escludendo categoricamente un caso di ammutinamento simile a quello che nel 2010 aveva colpito la nazionale francese. “Abbiamo messo in chiaro le cose, sono sicuro che ci servirà. Ripenso alla sconfitta interna contro l’Auxerre a novembre: siamo andati in ritiro, ci siamo parlati faccia a faccia. In seguito, abbiamo fatto una bella striscia di vittorie e vissuto il miglior momento della stagione.” Poi l’attaccante ha detto: “Credo nel progetto del mister e del club. Ho voglia di giocare la Champions League. Sarebbe stupido da parte mia dire ‘Mi arrendo, non mi alleno più’”.

Il clima nello spogliatoio — Spazio anche per una domanda sul rapporto tra lo spogliatoio del Marsiglia e De Zerbi: “Non c’è stata alcuna rottura con l’allenatore.” Maupay, anzi, assicura il contrario: “Da momenti come questo possiamo uscire più forti e ancora più uniti. Conosciamo l’allenatore, è appassionato e vuole portare a compimento il progetto. Come in tutte le famiglie, bisogna dirsi le cose. Abbiamo bisogno di lui se vogliamo finire bene. Quando un metodo non funziona, per ottenere una reazione devi cambiare qualcosa. A volte fa bene ricevere uno schiaffo in faccia".

️ Suivez en direct la conférence de presse de et avant #OMTFC sur nos chaines @TwitchFR et @YouTube

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 4, 2025

Le parole di De Zerbi sulla settimana del Marsiglia — Domande sul caso anche per l’allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi: “Sono felice di essere l’allenatore dell’Om. Amo le polemiche.” Una frase detta in francese dal tecnico bresciano, prima di passare all’italiano. “Ho vissuto male questa settimana, come tutti. Parlerò chiaramente di quello che è stato scritto: io sono la persona che più di tutti vuole bene ai nostri giocatori. Però faccio l’allenatore e ho la responsabilità di tirar fuori il meglio da loro. [...] Le cose successe questa settimana sono cose normali, che succedono in tutti gli spogliatoi e in tutte le squadre. A Marsiglia però diventano pubbliche".

"La dirigenza mi ha sostenuto domenica e i giocatori stessi, tanti, sono venuti a parlare con me e mi hanno mostrato sostegno. [...] Alcuni di voi qui mi fanno passare per un criminale. Non è giusto. [...] Sono sempre in buona fede e faccio le cose per il bene del club.” Parrebbe dunque essere rientrato il caso che ha toccato De Zerbi e il Marsiglia negli scorsi giorni. La squadra è a caccia di punti per conquistare un posto nella prossima Champions League, quando sfiderà il Tolosa.