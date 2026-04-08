Il terzino destro delle merengues si è reso protagonista di diversi che stanno mettendo in discussione la sua tenuta difensiva

Gianmarco Inguscio Collaboratore 8 aprile - 19:53

Sbagliare è umano, ma farlo con addosso la maglia del Real Madrid rende tutto più complicato. A dimostrarlo sono le critiche a cui, spesso, troppo spesso, i calciatori di club altisonanti come Blancos, Blaugrana o Colchoneros - per citarne solo alcuni del campionato spagnolo - sono esposti. Non importa il ruolo o il numero di partite disputate con quella maglia: conta vincere e commettere meno errori possibili. Ne sa qualcosa Kylian Mbappè, trascinatore assoluto delle merengues, grazie ai suoi "modesti" 23 gol in campionato e 14 in Champions League. Numeri da capogiro che, tuttavia, non lo proteggono da alcune dicerie.

Dopo l'ultima partita contro il Bayern Monaco, valida per il primo turno dei quarti di finale di Champions League e conclusasi con la vittorie dei tedeschi per 2-1, anche il terzino destro Alexander-Arnold è stato fortemente criticato per un errore difensivo. Quest'ultimo considerato troppo infantile dall'ex calciatore e allenatore, ora commentatore, Roy Keane.

Real Madrid, Alexander Arnold criticato da Roy Keane: le parole del commentatore — L'ex difensore del Liverpool è alla sua prima stagione con il Real Madrid e finora ha collezionato 15 presenze in Liga, oltre alle 8 in Champions, fornendo complessivamente anche 5 assist. Il classe '98 era abituato a ritmi ben diversi, ma l'adattamento a Madrid richiede tempo e dedizione. Anche per giocatori come lui, che fanno del talento e della classe le loro caratteristiche principali. Il terzino qualche errore difensivo l'ha commesso, soprattutto nella sfida contro il Bayern, in cui, con troppa facilità, ha permesso a Luis Diaz di mettersi in luce e siglare il primo gol dei bavaresi.

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A rincarare la dose ci ha pensato Roy Keane che ai microfoni di CBS ha dichiarato: "Ne ho abbastanza. Ogni partita importante si ripete sempre la stessa storia. La gente parla dei suoi passaggi, ma dosa dovremmo dire della fase difensiva? Quando si gioca a questi livelli, in Champions League, non ci si può distrarre così facilmente come accaduto".

Poi l'ex tecnico ha aggiunto: "Lasciarsi superare è stato un errore infantile. Continua a difendere come se non avesse mai giocato in quel ruolo". Infine ha concluso così: "Le partite importanti richiedono giocatori di livello, e lui attualmente è lontano dall'esserlo".