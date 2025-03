La Liga è pronta ad accogliere un nuovo sistema per quanto riguarda l'indipendenza dei giudici di gara. Ecco la decisione del club di Florentino Perez

Lorenzo Ciabattini 11 marzo 2025 (modifica il 11 marzo 2025 | 12:11)

La polemica arbitrale ingaggiata quest'anno dal Real Madrid potrebbe presto arrivare a conclusione. Mercoledì, scrive il più importante quotidiano iberico, AS, il club di Florentino Perez parteciperà alla riunione della Commissione arbitrale della Federazione (la RFEF, ndr) per ascoltare le varie proposte volte a migliorare il sistema arbitrale.

Domani un'importante riunione arbitrale per La Liga — Insieme ai Blancos, che verranno rappresentati dal CEO, José Ángel Sánchez, faranno parte dell'organismo federativo il Comitato Tecnico degli Arbitri (il CTA, ndr), rappresentato da Medina Cantalejo e Clos Gómez, e anche altre sei società di Liga e serie minori, come Betis, Siviglia, Fuenlabrada, Antequera, Racing Santander e Costa Adeje di Tenerife. All'evento sarà presente anche Rafael Louzán, presidente della RFEF, che potrebbe essere accompagnato da Javier Tebas, vicepresidente della Federazione stessa nonché presidente della Liga, che nell'ultimo periodo ha sempre risposto a tono alle "lamentele" delle Merengues.

L'attuale modello spagnolo — Secondo AS, la RFEF starebbe studiando un cambiamento nel modello arbitrale, fortemente sostenuto, appunto, dal Real Madrid. Esaminato cosa funziona in Bundesliga e in Premier League, si è giunti ad una riflessione. In Inghilterra, gli arbitri appartengono a un organismo indipendente (il Professional Game Match Officials Limited, ndr), finanziato dalla FA (Football Association) e dalla Premier League stessa. La principale differenza rispetto al sistema spagnolo è che ogni arbitraggio viene successivamente esaminato da un arbitro-capo che stila una lista degli errori e poi valuta i giudici di gara di giornata. Questa valutazione viene poi registrata in un sistema informatico e in base ad essa vengono stabilite promozioni e retrocessioni a fine stagione.

Visualizza questo post su Instagram

Gli arbitri spagnoli sono i più pagati d'Europa, ma... — In Spagna, la dipendenza organica della CTA alla Federazione è pressocché totale, anche se gli stipendi degli arbitri sono pagati sia dalla RFEF sia dai club di Prima Divisione, che versano quasi un milione di euro all'anno (918.317 per l'esattezza, ripota sempre AS). In media, un arbitro in Spagna guadagna circa 265.000 euro all'anno, cifra che supera i 300.000 se si tratta di un arbitro internazionale. Si tratta degli arbitri più pagati d'Europa: in Inghilterra le cifre si attestano sulle 195.000 sterline circa e in Germania più o meno 190.000 euro. D'altro canto, i fischietti iberici sono anche quelli meno indipendenti, poiché hanno i propri uffici dentro alla sede centrale della RFEF, rispondono direttamente al suo presidente ed è proprio Louzán a nominare il team dirigenziale della CTA.

La decisione del Real Madrid Il Real Madrid, che parteciperà all'incontro di domani con l'intento di ascoltare e collaborare, è favorevole a qualsiasi cosa porti verso la massima indipendenza arbitrale. In maniera completa, senza dipendenza organica od economica, da RFEF o da La Liga. Insomma, una questione a cui la società di Florentino Perez tiene particolarmente, viste le dure polemiche elevate in questa stagione e le famose quattro pagine di denuncia del Real alla classe arbitrale della penisola iberica. E, in tutto ciò, all'interno di questo clima di "serenità" generale, domani sera in Champions League si disputa il ritorno del derby di Madrid, in casa dell'Atletico.