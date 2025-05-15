Lorenzo Ciabattini

Guai per Alfredo Almeida: il neo ds delle giovanili del Flamengo accusato di razzismo
Le dure accuse
Giornalista (pure pubblicista) squattrinato e in cerca della sua strada. Scrittore di passione, ma è il pallone il vero motore. Sulla fede non ci sono dubbi: è viola e non ammette sfumature.
Le dure accuse
Le parole importanti
Verso il processo
Frey non ha gradito le parole di Neuer
Il colpo a sorpresa dei madrileni
Una vicenda alquanto bizzarra
L'emittente streaming porta il calcio italiano all'estero
Un'annata da calvario
Il commosso ricordo del suo ex CT
Il fatidico verdetto è arrivato
L'apparenza inganna...
L'ex allenatore del Botafogo ci vuol far aprire gli occhi
Un campione dentro e fuori dal campo
La Vecchia Signora non vuole uscire di scena
Le cifre del nuovo contratto sono esageratamente folli
Passaggio di consegne per il fuoriclasse spagnolo
Occhio ai cartellini...
La favorita per il match di stanotte
L'attaccante non ce la fa
Lo Slovan Bratislava ha incassato quanto il Chelsea...
Una brutta pagina per il calcio lusitano
Il club di Florentino Perez ha deciso
Fatto 30, l'Arminia vuol fare 31...
A Tiraspol non l'hanno presa benissimo...
Punizione esemplare per il calciatore dell'Angers
La frode combinata dal difensore iberico
La sorella dell'ex United non ce l'ha fatta
Una stagione piena di capovolgimenti
Il messaggio di cordoglio del camerunese
Toffees, pinte per tutti!