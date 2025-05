Finale DFB Pokal, la favola arriverà al lieto fine o verrà spezzato l'incantesimo della foresta di Teutoburgo?

Lorenzo Ciabattini 24 maggio 2025 (modifica il 24 maggio 2025 | 12:04)

Una finale così non se l'aspettava proprio nessuno. L'ultimo atto della DFB Pokal in Germania vedrà un confronto inedito, quello fra Arminia Bielefeld e Stoccarda. Una formazione di terza divisione (la nostra Serie C, ndr) contro una squadra che in questa stagione ha partecipato alla Champions League. Sulla carta, non ci dovrebbe essere partita. Tuttavia, le coppe nazionali nel calcio europeo quest'anno stanno regalando grandissime sorprese. È stato il caso del Bologna in Coppa Italia, del Crystal Palace in FA Cup e anche del Tottenham in Europa League. Motivo per cui dalle parti della foresta di Teutoburgo ci stanno iniziando a credere.

A Bielefeld si sogna ad occhi aperti E quello dell'Arminia sarebbe davvero il miracolo dei miracoli. Innanzitutto, in Italia, ad esempio, una squadra di terza divisione non può partecipare alla stessa competizione di una di Serie A, ma sappiamo bene come in Inghilterra, o in questo caso in Germania, funzioni molto diversamente. Il cammino dei vincitori della 3. Liga (il prossimo anno dunque saranno in 2. Bundesliga) in DFB Pokal è stato a dir poco sorprendente. Al primo turno, ad agosto, hanno fatto fuori lo storico club dell'Hannover, per poi eliminare anche l'Union Berlino ad ottobre, vincendo per 2-0. Al terzo turno si parla già di rivelazione del torneo, ma i giocatori della Renania Settentrionale non vogliono fermarsi e trionfano anche contro il Friburgo (3-1). A febbraio c'è il Werder Brema, ma anche qui nessun problema: 2-1 di misura ed accesso alle semifinali. In gara secca, avviene il miracolo. Non è un pesce d'aprile, il 1° del mese i campioni di Germania di Xabi Alonso cadono in casa dell'Arminia: la finale è prenotata. Adesso c'è "solo" l'ostacolo Stoccarda da superare per laurearsi campioni e... qualificarsi di diritto alla prossima Europa League! Altro che impresa di Postecoglou con gli Spurs, qua si tratterebbe di una pagina di storia del calcio europeo.

Il pronostico di DDD Dall'altra parte, i favoriti (sulla carta) dello Stoccarda. Nono posto in Germania, fuori dalle coppe (per ora) dopo un anno di Champions League, dove sono stati eliminati nella Fase Campionato. Demirovic è il punto di riferimento dell'attacco: 17 gol in tutte le competizioni, ma soltanto uno segnato in DFB Pokal. Si sbloccherà all'Olympiastadion di Berlino? Difficile fare un pronostico su questa partita... Le finali sono sempre partite a sé stanti, dove non è detto che prevalga la legge del più forte. Sicuramente ci sono due categorie di differenza fra le due squadre ma l'Arminia adesso sogna di alzare uno storico trofeo. Le quote danno più chances alla formazione di Bundesliga, ma attenzione al fattore "trionfi inaspettati" che sta prendendo il sopravvento ultimamente a giro per l'Europa. Noi di derbyderbyderby.it, infatti, proviamo l'azzardo: ad alzare la Coppa sarà una squadra di terza categoria. Magari, al termine di un match "bloccato" che potrebbe arrivare a conclusione soltanto dagli undici metri...