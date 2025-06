In casa Boca Juniors cresce la preoccupazione per i problemi fisici del numero 10 che non dovrebbero rientrare per la prossima settimana

Lorenzo Ciabattini 5 giugno - 15:05

A meno di due settimane dalla gara contro il Benfica, la preoccupazione del Boca Juniors per la presenza di Edinson Cavani ha raggiunto il culmine. L'uruguaiano non è ancora tornato ad allenarsi con i compagni a causa di uno strappo al polpaccio destro e dovrebbe unirsi alla squadra soltanto negli Stati Uniti. Quasi sicuramente verrà escluso dai titolari per il debutto al Mondiale per Club, potrebbe finire in panchina per la partita contro il Bayern Monaco.

L'infortunio di Cavani al Boca — L'idea di Riquelme era quella di rendere El Matador il volto del club di Buenos Aires per questa competizione. Tuttavia, il numero 10 degli Xeneizes, a causa di vari infortuni, nell'ultimo mese e mezzo ha giocato solo 33 minuti contro l'Independiente. Cavani ha subito la lesione al polpaccio prima del Superclásico contro il River Plate e il suo recupero ha richiesto quasi un mese. Pur avendo giocato più del previsto, non era al 100% per la partita contro i Millionarios, il che ha portato a un peggioramento del suo infortunio. Sta lavorando da solo dallo scorso 20 maggio e oggi rappresenta un grosso problema per il Boca.

Le parole dell'allenatore del Boca Miguel Ángel Russo capisce che la situazione è delicata ed è per questo che ha avuto una conversazione con l'ex Napoli per rassicurarlo. "Gli ho parlato. Capisco le sue esigenze, ma gli chiedo di mantenere la calma, di rilassarsi e di non avere fretta. Un giorno in più è meglio di 10 giorni in meno", ha detto l'esperto allenatore, con la sua enorme saggezza, in un'intervista a Radio Continental. La situazione attuale porta a pensare che, nella migliore delle ipotesi, Cavani non tornerebbe ad allenarsi a Miami prima del 9 giugno. Da quel momento in poi, avrebbe solo una settimana prima della partita contro il Benfica. Pertanto, nella prima partita degli Xeneizes al Mondiale per Club, andrà al massimo in panchina.

Ecco chi lo sostituirà — Con Cavani in panne e Giménez reintegrato soltanto negli ultimi allenamenti con il resto della squadra, l'alternativa principale diventa Miguel Merentiel. Con lo stile di gioco di Russo, la squadra molto probabilmente schiererà un solo attaccante. A cose regolari, quel posto sarebbe di default del Matador. Ma Cavani sta vivendo un vero calvario nell'ultimo periodo e la sua presenza alla kermesse internazionale in America adesso diventa un rebus.