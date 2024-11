Copa Argentina, Cavani non basta al Boca Juniors: Velez Sarsfield in finale

Copa Argentina, Cavani non basta al Boca Juniors: in semifinale il Velez Sarsfield si impone 4-3 alla Bombonera e va in finale

Vincenzo Bellino Redattore 28 novembre 2024 (modifica il 28 novembre 2024 | 10:14)

L'ultima speranza di provare a dare un senso ad una stagione difficile, si è spenta per il Boca Juniors. Alla luce dell'ottavo posto in classifica e dell'eliminazione dalla Copa Sudamericana, a Fernando Gago restava solo la Copa Argentina per provare a far cambiare idea sul proprio operato ai tifosi degli Xeneizes, costretti a digerire l'ennesima delusione stagionale. Allo Stadio Mario Kempes di Cordoba il Boca non è riuscito a conquistare il pass per la finale, sconfitto 4-3 dal Velez Sarsfield, già Campione di Argentina.

Cavani non basta al Boca Juniors — Che non sarebbe stata una serata semplice per il Boca Juniors, lo si è capito fin dai primi minuti. Al 21' il Velez Sarsfield è già avanti di due gol grazie alla rete di Pizzini e ad un autogol di Figal; sul finire della prima frazione di gioco ci pensa però capitan Cavani a dare la scossa agli Xeneizes. Il Matador con una torsione delle sue, anticipa la marcatura di Damian Fernandez e di testa firma il 2-1.

Nella ripresa la reazione del Boca è veemente, la squadra di Gago prima trova il pari al 70' con Zeballos, poi la rete del vantaggio 10' minuti più tardi con Belmonte. Una gioia illusoria, stroncata nel finale da una doppietta del neo-entrato Bouzat che trascina il Velez Sarsfield in finale di Copa Argentina e getta nello sconforto i tifosi del Boca Juniors.

Boca Juniors, contestazione per Gago e Riquelme — Al triplice fischio sui social è esplosa la contestazione dei tifosi del Boca Juniors nei confronti dell'allenatore Gago e del presidente del Boca Juniors Juan Roman Riquelme: "Andate via per favore, per il bene del Boca...".

Il numero uno degli Xeneizes tuttavia, intervenuto ai microfoni di TycSports, ha chiamato a gran voce il sostegno del pubblico in vista delle ultime tre partite di campionato, decisive per la qualificazione alla Copa Libertadores: "È stata una partita divertente, volevamo andare in finale ma non ci siamo riusciti. Non era semplice rimontare da due gol di svantaggio, l'uomo in meno, sono stati commessi tanti errori".

"Sono il primo che fa autocritica, consapevole che non abbiamo reso al meglio in stagione. Siamo il Boca, giochiamo per vincere, non possiamo accontentarci di una semifinale o di una finale persa come lo scorso anno in Libertadores. Abbiamo tre partite in cui dobbiamo essere uniti. Chiedo alla gente di sostenerci in queste tre partite rimanenti[...]".