Sergio Ramos-Boca Juniors, trattativa in corso: tifosi in fibrillazione sui social

Sergio Ramos è in contatto con la dirigenza del Boca Juniors: i tifosi, venendolo a sapere, sono impazziti sui social network.

Lorenzo Maria Napolitano 2 novembre 2024 (modifica il 2 novembre 2024 | 09:11)

La carta d'identità di Sergio Ramos è spietata, quasi lo invita alla porta del ritiro dopo l'ultima esperienza di Siviglia. Eppure, il destino sembra avere qualcosa in serbo per il difensore spagnolo. Secondo quanto riportato da Relevo, l'ex difensore del Real Madrid ha avviato contatti con Román Riquelme, presidente del Boca Juniors, e Fernando Gago, suo ex compagno e attuale tecnico del club Xeneize.

Già in passato il granitico difensore spagnolo ha mostrato la sua ammirazione verso il club argentino: "Se dovessi scegliere tra River Plate e Boca sceglierei il Boca, mi è sempre piaciuto di più per Diego Armando Maradona, Román Riquelme e La Bombonera". E anche Fernando Gago rivelò le intenzioni di Ramos, quando ammise che lo spagnolo desiderava giocare nel Boca. In quell'occasione, Gago rispose: "Ci ritorneremo insieme".

I tifosi del Boca Juniors già pazzi per Sergio Ramos — La notizia di un possibile arrivo di uno dei difensore più forti del ventunesimo secolo penetra sempre di più nel tessuto Xeneize. I tifosi infatti sperano di poter contare su di lui già a partire dalla prossima finestra di mercato, il che permetterebbe al club e al difensore di lottare insieme durante il Mondiale per club 2025 negli Stati Uniti. I tifosi argentini tengono tantissimo a tenere alto il loro nome nel mondo, e Sergio Ramos potrebbe esibirsi in una last dance dinanzi al meglio del calcio mondiale.

I tifosi del Boca Juniors, poi, per Ramos sono già impazziti: hanno infatti iniziato a inondare in massa i social dell'ex difensore del Real Madrid. L'ultimo post caricato dal difensore spagnolo, in cui mostra come lavora in palestra in questa fase da svincolato, è stato preso di mira dai tifosi del Boca. "Il Boca ti aspetta", "Ti stai preparando a venire", "Vieni nel più grande del mondo", sono alcuni dei commenti che si possono leggere sotto il post.

Va ricordato che nella sua ultima esperienza al Siviglia Ramos, tra settembre 2023 e luglio 2024, ha giocato 33 partite e realizzato 5 gol. Dunque, nonostante qualche sbavatura di troppo per un difensore del suo calibro e della sua esperienza, s'è comunque dimostrato ancora all'altezza di poter vestire maglie prestigiose nei più importanti campionati europei e del mondo.