Gago, esordio shock col Boca Juniors: il Tigre vince 3-0

Esordio da dimenticare per Fernando Gago sulla panchina del Boca Juniors: gli Xeneizes cadono 3-0 contro il Tigre...

Vincenzo Bellino Redattore 21 ottobre 2024 (modifica il 21 ottobre 2024 | 10:16)

Non poteva esserci esordio peggiore per Fernando Gago sulla panchina del Boca Juniors. Nella gara valida per la 18ª giornata della Liga Professional (Torneo Betano per ragioni di sponsor) gli Xeneizes escono con le ossa rotta dall'Estadio José Dellagiovanna di Buenos Aires, sconfitti 3-0 dal Tigre. Per la squadra allenata dall'ex Roma e Real Madrid si tratta del 4° ko nelle ultime cinque partite disputate.

Boca Juniors, la crisi continua — Il Boca Juniors sta vivendo una stagione critica. La sconfitta contro il Tigre ha fatto scivolare la squadra di Gago al quattordicesimo posto in classifica con 24 punti, complicando la corsa per un posto nella prossima Copa Libertadores. Il Tigre, con lo stesso punteggio ma una migliore differenza reti, ha persino superato il Boca in classifica, peggiorando ulteriormente la situazione degli Xeneizes.

Gago, il cambio in panchina non funziona — Il Tigre sblocca l'incontro nel primo tempo, poco prima della mezz'ora con Paz. Il Boca non riesce a prendere le misure agli avversari, il gol del pari non arriva neanche nella ripresa, anzi nel finale i padroni di casa trovano la rete del 2-0 con Cardozo e calano il tris con Medina. Le enormi aspettative riposte in Gago dai tifosi del Boca Juniors, sono rimaste tali dopo l'esordio dell'ex centrocampista sulla panchina dei bluoro. La Copa Argentina (quarti di finale contro il Gimnasia La Plata) è l'ultima spiaggia per cercare di qualificarsi alla Libertadores e salvare la stagione degli Xeneizes.