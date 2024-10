Fernando Gago è il nuovo allenatore del Boca Juniors: i tifosi ora sognano in grande e invocano a gran voce il nome di Sergio Ramos

Fernando Gago è il nuovo allenatore del Boca Juniors ; l'ex centrocampista di Roma, Valencia, Real Madrid, Velez Sarsfield e Boca Juniors, torna agli Xeneizes dopo un passato da calciatore (2004-2007 e 2013-2019). L'obiettivo sarà quello di risollevare le sorti del club di Buenos Aires, al momento decimo in classifica e protagonista di una stagione fin qui al di sotto delle aspettative.

Gago torna a casa

15 anni tra giovanili e prima squadra, quella tra Gago e il Boca Juniors è una storia d'amore che non si è mai interrotta ed è proseguita anche quando il classe 1986 si trasferì in Europa nel 2007 (Real Madrid, ndr). "Sarà una squadra che vorrà avere la palla, che andrà all'attacco e che vorrà vincere le partite", ha dichiarato. L'esordio sulla panchina del Boca avverrà sabato contro il Tigre, gli Xeneizes a dodici giornate dalla fine dovranno cercare di ridurre il distacco dalle zone nobili della classifica per centrare la qualificazione alla Copa Libertadores 2025. Altro obiettivo alla portata potrebbe essere la Copa Argentina dove il Boca affronterà nei quarti di finale il Gimnasia La Plata.