Leandro Paredes, centrocampista della Roma, ha parlato dall'Argentina sul mercato ed un possibile ritorno al Boca Juniors.

Gennaro Di Finizio 17 ottobre 2024 (modifica il 17 ottobre 2024 | 09:25)

Che il futuro di Leandro Paredes possa proseguire lontano da Roma, sembra più che mai plausibile: il centrocampista argentino sta trovando pochissimo spazio. Daniele De Rossi prima ed Ivan Juric poi, va detto, non hanno dato particolare spazio all'ex giocatore del Paris Saint Germain che in campionato è partito soltanto una volta dal primo minuto.

Un'altra partita da titolare in Europa League, contro l'Elfsborg, poi poco altro: ecco perchè lo stesso calciatore classe '94 sta valutando quelle che potrebbero essere le soluzioni per il futuro. Restare in Italia, al momento, non sembra un'opzione percorribile, mentre nella mente dello stesso Paredes si starebbe sempre più facendo largo la voglia di 'tornare a casa'.

Paredes al Boca, le parole del giocatore — Lo stesso Paredes è stato intervistato in Argentina, come riportato anche da SportMediaset, toccato proprio dall'argomento mercato. Tornare al Boca Juniors, la squadra che lo ha lanciato nel calcio dei grandi? Il centrocampista giallorosso non esclude assolutamente questa possibilità.

"È sempre bello giocare un Mondiale per club, non posso dire molto", ha detto Paredes facendo ovviamente riferimento alla competizione alla quale quest'anno prenderanno parte anche Inter e Juventus.

"Vivo con calma la mia vita, la mia carriera giorno per giorno. E come dico sempre, se qualcosa dovrà accadere, accadrà...", le parole del calciatore argentino. Il futuro andrà scritto nei prossimi mesi, ma il ritorno in Argentina sembra quasi un desiderio nascosto dello stesso Leandro.