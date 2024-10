ASD Roma 1927 Futsal, ecco il club d’élite di calcio a 5 della capitale

Una new entry nella famiglia AS Roma. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club giallorosso ha annunciato la nascita dell'ASD Roma 1927 Futsal, ovvero il club d'élite di calcio a 5 della capitale. L'AS Roma ha deciso di associare i propri colori e il proprio marchio all'Olimpus Roma, club di futsal che da 25 anni ha contribuito allo sviluppo dello sport ad alto livello.