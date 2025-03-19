Sergio Pace

Il Mondiale per club con Eva Gini, il noto volto di Sport Mediaset conquista tutti
Eva Gini "Mondiale"
Passione, intraprendenza, il fútbol nella testa e nel cuore. Scrivere di ciò che ritieni più prezioso nella tua vita è un passo avanti. Il mio sogno è iniziato con DerbyDerbyDerby.it nel gennaio 2022. Sin da piccolo nutro una passione sconfinata per il calcio in tutte le sue sfaccettature e declinazioni. Ho iniziato sin dalle scuole elementari a divorare riviste e quotidiani sportivi non stancandomene mai. Un'abitudine che mi accompagna tutt'oggi. Cresciuto a pane e calcio, ho avuto modo di collaborare con diverse testate giornalistiche sportive online. Laureato in Valorizzazione dei Beni Culturali, accanto al calcio e al giornalismo sportivo ecco che trova posto anche l'amore per la storia dell'arte e l'archeologia. Se gli scaffali della mia cameretta potessero parlare...
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