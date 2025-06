Probabile formazione dell'Inter

Chivu sembra orientato ad apportare diverse modifiche nell'undici titolare nerazzurro in vista del match contro l'Urawa Red Diamonds. Classico schieramento 3-5-2 per l'Inter. In porta Sommer. In difesa conferme per Pavard e Bastoni, De Vrij potrebbe scalzare Acerbi al centro della difesa. Dal 1' Luis Henrique, Barella e Mkhitaryan mezzali. In cabina di regia riconfermato Asllani (da valutare ancora le condizioni di Calhanoglu). A sinistra Dimarco va verso la titolarità a discapito di Carlos Augusto. Capitan Lautaro Martinez guiderà l'attacco nerazzurro, al suo fianco sarà ballottaggio tra i fratelli Esposito (Sebastiano e Francesco Pio, con il primo in leggero vantaggio). Out Thuram per un affaticamento ai flessori dopo l'ingresso in campo nel secondo tempo del match contro il Monterrey.