Monaco, Hutter: “Per vincere il derby contro il Nizza serve dare il massimo”

L'allenatore del Monaco, Adolf Hutter, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby della Costa Azzurra contro il Nizza, valevole per la ventisettesima giornata di Ligue 1

Sergio Pace Redattore 28 marzo 2025 (modifica il 28 marzo 2025 | 21:10)

Il Monaco di Adolf Hutter affronterà il Nizza nel derby della Costa Azzurra valevole per la ventisettesima giornata di Ligue 1. La sfida è in programma sabato 29 marzo allo Stade Louis II con fischio d'inizio alle ore 21:05. In vista del match è intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Monaco. Queste le dichiarazioni di Hutter: "Il Nizza? Se facciamo un paragone con la scorsa stagione, credo che abbiano cambiato il loro modo di giocare. Sono più aggressivi, sono fisicamente molto forti con Moïse Bombito ed Evann Guessand e pressano molto. Sono anche molto veloci davanti e hanno una filosofia molto chiara con una difesa a tre come base. Il loro sistema 3-4-3 incoraggia le transizioni.

È un cambiamento rispetto al Nizza più compatto della scorsa stagione. Ci sono giocatori che possono rappresentare una minaccia per noi, perché sono una delle squadre più forti fisicamente della Ligue 1. Nella gara d'andata abbiamo disputato un ottimo primo tempo e abbiamo dominato la partita. Per questa partita di ritorno sarà molto importante controllare le nostre emozioni, perché è la chiave per giocare una buona partita.

E lo abbiamo visto a Nizza, perché quando eravamo ancora in undici contro dieci, eravamo la squadra migliore in campo. E dopo l'espulsione di Vanderson, lo scenario è cambiato. Nonostante ciò, hanno meritato la vittoria, anche se il secondo gol è nato da un nostro grave errore. Ancora una volta, dovremo tenere sotto controllo le nostre emozioni".

Monaco-Nizza, le parole di Hutter in vista del derby della Costa Azzurra — Prosegue Hutter: "Se si guarda alla classifica, la sfida di sabato è ancora più emozionante perché abbiamo lo stesso numero di punti e la stessa differenza reti. Si tratta quindi di una partita di grande interesse per entrambe le squadre, noi siamo pronti. Il derby sarà un punto di svolta? È solo una partita, ma è molto importante! È il derby della Costa Azzurra, quindi è un evento per il club, i tifosi e noi stessi. Tuttavia, non è l'ultima partita della stagione, anche se questo incrocio darà il via al girone di ritorno a otto turni dalla fine.

Lottiamo soprattutto per i tre punti, come in ogni partita, ma è ovviamente un momento speciale della stagione per la rivalità tra le due squadre. Giocheremo in casa e siamo molto fiduciosi dopo la vittoria contro l'Angers. In ogni caso, dovremo fare la migliore prestazione possibile se vogliamo vincere. Quello che è certo è che sarà una partita spettacolare".

Il tecnico del Monaco ha fatto poi il punto sugli infortunati e sulle condizioni dei calciatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali: "Balogun è tornato a disposizione per la partita di sabato. Ha avuto l'opportunità di giocare con il gruppo Elite contro le riserve del Brighton e ha disputato un'ottima partita, segnando una tripletta. È pronto a giocare. I giocatori sono arrivati uno dopo l'altro, quindi dovremo verificare con ognuno di loro se stanno bene e come si sentono. Questo vale soprattutto per coloro che sono appena tornati da lunghi viaggi, come Vanderson, di ritorno dall'Argentina, e Takumi Minamino dal Giappone.

In ogni caso, è positivo che Mohammed Salisu abbia giocato con il Ghana, soprattutto con due vittorie all'attivo. Wilfried Singo ha disputato un'ottima partita con l'Angers prima di ottenere due vittorie con la Costa d'Avorio. È un bene che alcuni giocatori abbiano la possibilità di giocare con la Nazionale, anche se non stanno benissimo. Inoltre, sono tornati in buona salute, e questo è l'aspetto principale".

Il cambio portiere — Hutter ha espresso il suo punto di vista sul cambio effettuato in porta nell'ultimo turno di campionato contro l'Angers, con Philipp Köhn che ha preso il posto di Radoslaw Majecki portando a casa un clean sheet: "Vedremo se Köhn resterà al suo posto fino alla fine della stagione. In ogni caso, sarà nell'undici titolare contro il Nizza. Abbiamo deciso di cambiare e lui ha portato a casa un clean sheet da Angers. Siamo rimasti soddisfatti della sua prestazione. Per un allenatore è speciale dover prendere questa decisione, anche se non si sa mai cosa può succedere in una stagione.

Crediamo in tutti i nostri giocatori ed è importante ricordare che vinciamo e perdiamo tutti insieme. Nessuno è l'unico responsabile dei risultati. Siamo ovviamente in un momento cruciale della stagione, all'inizio dello sprint finale. Siamo perfettamente concentrati sui nostri obiettivi".

Il derby della scorsa stagione — L'allenatore del Monaco conclude con un'analisi sul derby contro il Nizza della scorsa stagione: "Abbiamo perso quella partita e sbagliato due rigori. Sarà un'altra partita, un'altra sfida! In ogni caso, giocheremo in casa, dove siamo secondi in classifica in Ligue 1. Quindi è forse un vantaggio per noi giocare queste partite contro i rivali diretti in casa. Ora, nessuno ci farà un favore, anche se siamo allo Stade Louis-II, quindi dobbiamo lavorare sodo per preparare queste partite e ottenere risultati. Per farlo, però, abbiamo bisogno di prestazioni di alto livello, a cominciare da quella contro il Nizza".