Monaco favorito contro il Nizza, ma occhio alle sorprese: il pronostico del derby

Luca Paesano Redattore 26 marzo - 11:15

Si ritorna in campo dopo la pausa per le Nazionali ed in Francia c’è già un turno fondamentale per la storia di questo campionato. Con una serie di combinazioni positive, infatti, il Paris Saint Germain potrebbe addirittura già laurearsi campione con 8 giornate d’anticipo. Tra le sfide che interessano ai parigini c’è anche quella tra Monaco e Nizza, il derby della Costa Azzurra, terza e quarta in classifica a pari punti. Le due formazioni si affronteranno sabato sera, alle ore 21:00, allo Stade Louis II.

Ligue 1, come arrivano Monaco e Nizza alla partita — È uno storico particolarmente altalenante, come del resto lo è stato per tutta la stagione, quello con cui il Monaco si presenta al big match contro il Nizza. Nell’ultimo periodo, la squadra di Adolf Hutter ha succeduto grandi prestazioni, come il 7-1 con cui ha liquidato il Nantes o il netto 3-0 contro il Reims, a prove meno fruttuose, come quella che ha portato all’1-1 contro il Tolosa. I biancorossi hanno vinto quattro delle ultime 9 partite giocate tra Champions League e Ligue 1, e la particolarità è che sono arrivati quasi tutti di fronte al proprio pubblico.

Il Monaco si presenta al derby dopo la vittoria dell’ultimo turno di Ligue 1 contro l’Angers. A trascinare i biancorossi ci sta pensando Mika Biereth, che da quando è arrivato nel mese di gennaio ha convinto tutti a suon di gol. Sono già 11 le reti messe a segno dall’attaccante danese in Ligue 1, che è anche il capocannoniere della squadra. La formazione di Adi Hutter potrà puntare sul fattore casa: fin qui, solamente il Paris Saint Germain ha avuto un rendimento migliore nelle partite disputate di fronte al proprio pubblico.

Dopo quattro vittorie consecutive in Ligue 1, il Nizza ha invece avuto due battute d’arresto nelle ultime due giornate. I rossoneri hanno perso così quel poco di vantaggio che erano riusciti ad accumulare in classifica e si ritrovano ora alla pari del Monaco e con Lione e Lille che inseguono a poca distanza. La formazione di Franck Haise si presenta al derby della Costa Azzurra dopo il pareggio dell’ultima giornata contro l’Auxerre. Un risultato deludente che arriva subito dopo il ko nello scontro diretto contro il Lione.

Non un ottimo rendimento quello avuto fin qui dal Nizza nelle partite lontano dall’Allianz Riviera. I rossoneri hanno infatti vinto solamente 5 dei 13 match disputati fuori casa in questa stagione, perdendone 4 e pareggiando gli altri 4. Come Biereth per il Monaco, anche la formazione di Haise ha la sua punta di diamante. Tra le fila dei nizzardi, Ewann Guessand sta vivendo la stagione della consacrazione, riuscendo finalmente a trovare una buona continuità. Anche per lui sono 11 le reti segnate fino a questo momento.

Monaco-Nizza, i precedenti tra le due squadre — I precedenti tra Monaco e Nizza quasi non conoscono mezze misure. Solamente uno degli ultimi dieci incontri tra le due formazioni è finito infatti in parità, mentre in sei occasioni è stata la squadra del principato ad aggiudicarsi il derby della Costa Azzurra. Sono tre, invece, i successi delle aquile, che tra l’altro sono arrivati tutti nelle ultime due stagioni. Il Nizza, infatti, ha vinto 3 degli ultimi 4 match giocati in Ligue 1 contro il Monaco, ribaltando completamente le statistiche degli anni precedenti. Nello specifico, i rossoneri hanno vinto entrambi gli ultimi due derby giocati allo Stade Louis II.

Monaco-Nizza, le probabili formazioni del derby — Il Monaco potrebbe scendere in campo con una sorta di 4-4-2. In porta toccherà come sempre a Majecki. In difesa, conferme per Vanderson e Mawissa sulle corsie laterali. Al centro, invece, ci saranno Singo e Kehrer. Promossa la coppia di mediani formata da Zakaria e Al Musrati, con Lamine Camara che partirà dalla panchina. Akliouche e Golovin dovrebbero agire sulle fasce. Certo della sua maglia in attacco Mika Biereth, mentre è ballottaggio aperto tra Embolo e Ben Seghir.

Pochi cambi in vista anche per il Nizza, che sembra aver trovato la sua quadra con il 3-4-2-1. Davanti a Bulka, la difesa a tre sarà formata da Bombito, Ndayishimiye e Dante. Clauss e Bard sulle corsie laterali, con Santamaria e Boudaoui che dovrebbero essere confermati nel mezzo. Il tridente offensivo sarà composto come sempre da Guessand, Mohammed Ali Cho e Laborde.

Monaco (4-4-2): Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa; Akliouche, Zakaria, Al Musrati, Golovin; Embolo, Biereth. All. Adolf Hutter.

Nice (3-4-2-1): Bulka; Bombito, Ndayishimiye, Dante; Clauss, Boudaoui, Santamaria, Bard; Guessand, Cho; Laborde. All. Franck Haise.

Monaco-Nizza, analisi e pronostico del match — Il Monaco è leggermente avanti nei pronostici rispetto al Nizza. La vittoria dei padroni di casa si trova infatti a 1.90, contro il 3.75 del successo della formazione di Franck Haise. Anche il pareggio allo Stade Louis II è dato a 3.75. Match chiuso? No, grazie. La linea dell’Over2,5 si trova a 1.55 contro il 2.25 dell’Under2,5. Il Goal è proposto invece a 1.50, mentre vale 2.40 volte la posta il No Goal.

Ci aspettiamo un match frizzante e vivace, con due squadre che sono consapevoli del peso che iniziano ad assumere i punti messi in palio. Tuttavia, rispetto al tatticismo italiano che spesso condiziona i big match, in Francia non sono soliti risparmiarsi. Vediamo il Monaco favorito, motivo per cui si potrebbe puntare su un 1 fisso, a cui si potrebbe accompagnare anche l’Over1,5 (1 + Over1,5 a quota 2.15) o un Multigol 2-5 (1 + Multigol 2-4 a quota 3.00). Ci si può coprire anche con la doppia chance: la combo 1X + Multigol 2-4 si trova a 1.85 e, secondo noi, è da prendere.

Ci piace anche la combo Multigol casa 1-3 + Multigol ospite 1-2 a 2.10, che copre diversi possibili risultati finali. Promossa anche la combo Multigol 1-3 primo tempo + Multigol 1-3 secondo tempo a 1.85, che consente anche eventualmente di ripararsi dalle possibili sorprese. Si può provare anche il Multigol 2-4 casa, che a quota 1.80 è davvero invitante.

Monaco-Nizza, dove vedere la partita in tv e in streaming — La sfida di campionato tra Monaco e Nizza è in programma per sabato 29 marzo alle ore 21:00 allo Stade Louis II. La sfida non sarà trasmessa in diretta da nessuna emittente televisiva, poiché nessun editore in Italia ha acquistato i diritti per il campionato francese. Per chi è registrato ai siti di scommesse, tuttavia, alcuni di questi mettono a disposizione la sezione del live streaming dove poter seguire il match.