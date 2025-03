L'allenatore del Nizza, Franck Haise, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby della Costa Azzurra contro il Monaco, valevole per la ventisettesima giornata di Ligue 1

Sergio Pace Redattore 28 marzo 2025 (modifica il 28 marzo 2025 | 21:05)

Il Nizza di Franck Haise sarà di scena allo Stade Louis II contro il Monaco nel derby della Costa Azzurra valevole per la ventisettesima giornata di Ligue 1. Il match è in programma sabato 29 marzo con fischio d'inizio alle ore 21:05. Alla vigilia della sfida è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Nizza. Ecco le dichiarazioni di Haise: "Per la prima volta in questa stagione, non ho un giocatore in infermeria. Tutti sono a disposizione, ecco perché sorrido".

Sono recuperati per il derby l'attaccante nigeriano Terem Moffi e l'esperto centrocampista francese Morgan Sanson: "Terem ha avuto due settimane di allenamento e sta migliorando sempre di più - ha detto Haise -. Ha avuto dei progressivi miglioramenti negli ultimi dieci giorni in termini di velocità, sequenze di gioco e solidità. C'è stato davvero qualcosa di diverso rispetto a prima della sosta per le nazionali".

Monaco-Nizza, le parole di Haise alla vigilia del derby — Haise ha chiarito la sua posizione in vista della prossima stagione: "Che si arrivi secondi o ottavi, per mia volontà sarò l'allenatore del Nizza nella prossima stagione. In questo modo le cose sono state chiarite. Mi trovo bene con i miei giocatori e con il club. E sento che faremo ulteriori progressi. Per questo vi dico che sarò l'allenatore del Nizza nella prossima stagione".

Il tecnico del club rossonero può sorridere per i rientri di Sanson e Moffi, malgrado per il derby della Costa Azzurra debba rinunciare al difensore Melvin Bard - squalificato dopo l'espulsione rimediata contro l'Auxerre - e al centrocampista, Tanguy Ndombélé, affetto da pubalgia. Haise, però, potrà tornare a fare affidamento anche su Jérémie Boga, apparso in discreta forma: "Dopo due settimane di allenamento, ho trovato Jérémie in pieno possesso dei suoi mezzi. Non so se entrerà in campo o inizierà la partita, ma quando lo vedo così, so che è in grado di mettere a dura prova qualsiasi difesa".

Proprio l'ex Sassuolo e Atalanta è stato decisivo nel derby della Costa Azzurra contro il Monaco la scorsa stagione segnando il gol vittoria (1-0) nei minuti di recupero in occasione del sesto turno di campionato (22 settembre 2023).

Le critiche di Ratcliffe — Ad inizio mese Jim Ratcliffe, imprenditore britannico proprietario dell'azienda chimica Ineos che è proprietaria proprio del Nizza, ha tuonato al Times: "Non mi piace andare a vedere il Nizza solo perché ci sono alcuni buoni giocatori. Il livello del calcio non è abbastanza alto da farmi emozionare". Dichiarazioni che hanno fatto scalpore in Francia.

Con le normative Uefa vigenti, Ineos non poteva avere contatti con il Nizza in questa stagione, dal momento che l'azienda controlla anche il Manchester United (entrambi i club in Europa League). "La stagione migliore che ha avuto il Nizza è questa in cui non ci è stato permesso di essere coinvolti a causa delle regole di proprietà multi-club", ha aggiunto Ratcliffe. "Sono stati molto meglio senza la nostra interferenza! Forse c'è anche una lezione da imparare, sai".

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Monaco, Haise ha risposto così ai commenti di Ratcliffe. "L'articolo in cui sono apparsi i commenti era molto più completo di quello che è trapelato. Ma non ha visto una partita del Nizza questa stagione. Sta parlando un po' di più rispetto a ciò che ha visto in un altro momento. Con le persone che sono qui al club, siamo qui per far crescere il club in modo da essere ancora migliore".