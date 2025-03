L'allenatore della Reggiana, William Viali, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro il Sassuolo, valevole per la trentunesima giornata di Serie B

Sergio Pace 27 marzo 2025

La Reggianasarà di scena al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolonel derby emiliano valevole per la trentunesima giornata di Serie B (in programma sabato 29 marzo alle ore 19:30). La formazione granata, quindicesima con 32 punti e impelagata in zona playout, è reduce da 4 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime sette uscite. L'ultimo successo di Gondo e compagni risale al 2-1 rifilato al Palermo in casa del 26 gennaio.

In vista dell'atteso derby contro la capolista neroverde di Fabio Grosso, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore della Reggiana, William Viali. Ecco le sue dichiarazioni: "I tifosi hanno capito cosa significa questa partita. L'unica cosa che possiamo fare in maniera tangibile è cercare di dare una soddisfazione a nostri tifosi facendo una grande partita. Dovremo esaltare le nostre qualità e non i singoli del Sassuolo. Stanno facendo tante cose, anche sul piano tattico, e per questo servirà lucidità e una prestazione oltre il 100%".

Sassuolo-Reggiana, le parole in conferenza stampa di Viali in vista del derby — Prosegue così il tecnico della Reggiana, soffermandosi sul forfait di Mario Sampirisi in vista del derby con il Sassuolo: "Mario Sampirisi ha preso un colpo nell'ultimo allenamento della scorsa settimana. Speravamo di poterlo recuperare, ma anche se non è nulla di grave, per il Sassuolo non riuscirà a recuperare". Viali si è poi detto soddisfatto del lavoro svolto dai suoi ragazzi durante la sosta: "Sono stati giorni produttivi quelli della sosta. I primi sono stati utili per ripulirci dalle tossine della gara contro la Sampdoria, soprattutto perché arriviamo da un periodo dove abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo.

Dobbiamo trovare un equilibrio nuovo in questa fase finale della stagione perché questo può condizionare. Non voglio che diventi una fobia perché l'aspetto psicologico secondo me ha condizionato tanto anche la partita con la Sampdoria. Abbiamo dunque lavorato sotto questo punto di vista".

Dopo il pareggio interno per 2-2 subito in rimonta con la Sampdoria nell'ultimo turno di campionato, parecchie voci volevano il tecnico della Reggiana in bilico. Viali ha risposto così: "Ne ho sentite tante. Quando arriva un'ennesima delusione si deve trovare il modo di digerirla. Nella sofferenza spesso si reagisce di pancia ed è naturale che accadono cose del genere. Nell'ultimo periodo è stato raccolto meno del previsto. L'unica certezza che ho è che sono io il primo a mettermi in discussione, questo l'ho condiviso con la società, la squadra e il direttore. Era un momento particolare e bisognava tirare una riga. Chi vogliamo essere domani? Se andiamo avanti dobbiamo andare avanti a testa bassa e con grande convinzione".

Il caso tifosi — In vista del derby emiliano con il Sassuolo, in casa Reggiana tiene banco la questioni tifosi. Questa la risposta dell'allenatore: "Noi abbiamo una sola responsabilità: fare una grande partita per i nostri tifosi. Sicuramente è stata una situazione eclatante, non possiamo nasconderci da questa cosa. Io voglio che la squadra non si faccia condizionare da tutto ciò. O meglio, mi auguro che si faccia condizionare in positivo per la prestazione con il Sassuolo. Queste sono comunque situazioni veramente particolari. Noi siamo gente di campo e quindi io dico la verità di campo. Io vorrei sempre lo stadio pieno, sappiamo che abbiamo bisogno della nostra gente per fare quel qualcosa in più, soprattutto in partite contro un avversario così forte.

Onestamente ci sarebbe piaciuto lo stadio pieno a darci una mano ma dopo ci sono da considerare i punti di vista. Il mio è un punto di vista da campo. In questo contesto dobbiamo provare a cambiare il nostro punto di vista, quindi a guardare la cosa da un'altra latitudine. Si tratta, infatti, di una situazione che io non so se storicamente sia mai successo da nessuna parte.

Se io penso a un tifoso che da bambino va in un posto, cresce dentro quel posto, gioisce, vive per quella cosa e in una partita così importante si sente sfrattato è ovvio che per me è un grande dispiacere. Ogni individuo ha comunque la propria visione e convive con la propria vita, con la propria esperienza. La cosa più importante è che tutto si risolva con grande lucidità e grande correttezza da parte di tutte le componenti".