Sassuolo-Reggiana: dove vedere il derby emiliano in TV

Cresce l'attesa per il derby emiliano tra Sassuolo e Reggiana, in programma sabato 29 marzo alle 19:30. Una sfida che promette scintille, non solo per la storica rivalità tra le due squadre – una delle più sentite in Emilia – ma anche per le accese polemiche che stanno accompagnando la vigilia del match. Al centro della contesa c’è ancora una volta il Mapei Stadium: nato come casa della Reggiana, è oggi il fortino del Sassuolo, un nodo mai del tutto sciolto che continua ad alimentare tensioni tra le tifoserie.