Mignani esulta dopo il derby: “Vittoria importante, ora diamo continuità”

Mignani si gode tre punti pesanti che riportano il Cesena in zona playoff : "Riuscire a fare punti in trasferta è motivo di soddisfazione, perché nel girone di andata c’è riuscito poche volte e spero che aver ottenuto due vittorie nelle ultime tre trasferte ci dia consapevolezza. Avevamo in campo tanti ragazzi giovani, sia dal primo minuto che subentrati, era un derby e quindi speriamo che questo ci serva per crescere sotto tutti gli aspetti, continuando a lavorare per limare quelli che sono i nostri difetti. L’obiettivo è riuscire a dare continuità di prestazioni e, soprattutto, di risultati".

Cesena, il match-winner Saric: "Non sognavo niente di meglio"

In zona mista è intervenuto anche il match-winner, Dario Saric, subito decisivo dopo l'arrivo a Cesena nel mercato invernale: "Non è facile per me parlare dopo questa partita, perché onestamente non sognavo niente di meglio di quello che ho vissuto oggi. Si trattava di una partita importante, di un derby delicato anche per la posizione in classifica e quelli che sono arrivati sono tre punti pesantissimi. Penso che non ci sia niente di meglio ed è un qualcosa che mi dà morale e carica per le prossime partite".