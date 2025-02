Viali: “La non reazione è ingiustificabile. L’espulsione? Allucinante”

Viali ha commentato il derby perso 1-0 contro il Cesena: le dichiarazioni del tecnico della Reggiana in conferenza stampa

Dario Saric decide il derby Reggiana-Cesena. Al Mapei Stadium, con i granata decimati dall'influenza, passano i bianconeri che staccano la squadra di Viali in classifica. Intervenuto nel post partita, l'allenatore della Reggiana ha commentato così la partita in conferenza stampa: "Vorrei scindere la partita in due al gol dell’avversario. Abbiamo subito l’ennesimo gol che ci ha sporcato la prestazione e ci ha abbattuto".

Reggiana, Viali mastica amaro: "Non abbiamo reagito dopo il gol" — "Lo abbiamo sentito, ho provato a cambiare le cose coi cambi ma non ci siamo riusciti. - ha analizzato Viali - Abbiamo condotto la partita per un’ora, serve fare il salto di qualità per la non reazione. Faccio fatica a giustificarlo. Non eravamo al top neanche con i convocati, oltre alle assenze. Maggio non ha giocato dall’inizio per tosse e mal di gola".

L'allenatore granata guarda avanti al prosieguo di stagione: "Mi auguro che dopo la prestazione e lo sforzo di oggi, non saltino fuori altri problemi fisici. Sicuramente non è un momento fortunato, l’influenza ne ha colpiti tanti. Chi ha giocato ha fatto la partita che dovevamo fare. Voglio che si faccia meno e si porti a casa di più. L’unico modo per cercare di migliorare è creare di più, visto che abbiamo un rapporto tra situazioni create e gol fatti basso. È stata una partita di grande qualità, ora è iniziato un campionato nuovo per il mercato. Le partite del girone di ritorno sono diverse, dobbiamo anche noi adattarci e capire velocemente che le partite stanno cambiando rispetto agli ultimi mesi. Creare molte occasioni è complicato, dobbiamo metterli sotto pressione con più giocate possibili".

Reggiana-Cesena, Viali: "La mia espulsione è clamorosa" — Infine, Viali ha analizzato: "Dobbiamo essere lucidi sulla crescita delle prestazioni, dobbiamo ottimizzare quello che facciamo. Serve allenare l’area di rigore, le situazioni di attacco. Sono soddisfatto per Sosa, viene da un percorso particolare: ha già fatto il terzino sinistro in emergenza, ha qualità nel palleggio. Mi dispiace in maniera clamorosa per l’espulsione, ho detto due volte che è una follia l’espulsione. Ho visto una cosa allucinante davanti ai miei occhi. Non sono stato un lord nell’espressione. Per me bisogna essere coerenti".

