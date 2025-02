Il derby emiliano è del Cesena ! Vincono i bianconeri al Mapei Stadium grazie alla rete di Saric , appena arrivato dalla sessione di mercato invernale appena conclusa. La zampata del bosniaco regala tre punti pesanti alla squadra di Mignani in casa della Reggiana . Il Cesena rientra così in zona playoff , mentre la formazione di Viali rimane ad un solo punto di distanza dalla zona playout .

Reggiana-Cesena, il primo tempo è equilibrato e si chiude sullo 0-0

La prima squadra ad affacciarsi nell'area di rigore avversaria è la Reggiana, al quinto minuto di gioco. Calcio d'angolo e colpo di testa di Gondo che termina fuori, viene inoltre segnalato un fuorigioco. All'ottavo minuto ancora granata: punizione, Kabashi scodella ma libera la difesa bianconera. Il primo squillo degli ospiti arriva all'undicesimo minuto. Francesconi serve Shpendi che scaglia un destro improvviso. Bardi è attento sul tiro da fuori area molto insidioso e salva. Al tredicesimo ancora Cesena. Saric cade in area di rigore, l'intervento è rischioso ma regolare. Al 22esimo arriva un'altra occasione per la Reggiana: Vergara calcia di prima dopo una bella sponda di Gondo, ma Klinsmann si oppone. Al 28esimo, invece, ci prova Sersanti da posizione defilata: l'ex Juventus prova il pallonetto ma il pallone termina alto. Al 39esimo c'è un altro lampo dei bianconeri con Bastoni. Il giocatore si inserisce da dietro e calcia forte col sinistro, colpendo in pieno Bardi in uscita. Sulla respinta Shpendi si fionda sul pallone ma non riesce a calciare verso la porta. L'attaccante è ostacolato regolarmente da un avversario. L'ultima occasione di un primo tempo piuttosto equilibrato porta la firma di Adamo. Il suo tiro-cross potente attraversa tutta l'area di rigore, ma non arriva nessuno sul secondo palo.