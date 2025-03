Marco Silva, allenatore del Fulham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby londinese contro il Crystal Palace, valevole per i quarti di finale di FA Cup

Il Fulham ospiterà a Craven Cottage il Crystal Palace nel derby londinese valevole per i quarti di finale di FA Cup. Il match è in programma sabato 29 marzo alle 13:15 ore italiane. I Cottagers nel turno precedente hanno eliminato il Manchester United ai calci di rigore (4-3), mentre le Eagles hanno piegato 3-1 il Millwall, club undicesimo in Championship.

Alla vigilia dell'atteso match è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Fulham, Marco Silva. Ecco le sue dichiarazioni: "Il traguardo delle 500 partite? Mi sento molto bene, ma mi sento un po' più vecchio. È una partita importante per noi, come lo è anche per il Palace. È un numero molto buono, un bel numero, ad essere onesti, ma è solo un'altra partita molto importante, perché è la prossima partita in una competizione importante. È stato un lungo viaggio. Ho iniziato la mia carriera un po' più giovane del normale rispetto agli altri manager. È stato un viaggio speciale e sono orgoglioso di quello che ho fatto finora, ma voglio molto di più e di meglio".

Fulham-Crystal Palace, le parole di Marco Silva alla vigilia del derby — Il tecnico del Fulham ha riconosciuto i progressi fatti dalla sua squadra in questi ultimi anni: "Arrivare sin qui sta a dimostrare i progressi fatti dalla prima stagione in Premier League. Non è una coincidenza che nella nostra prima stagione siamo arrivati ai quarti di finale della FA Cup, poi la scorsa stagione abbiamo raggiunto le semifinali per la prima volta nella Carabao Cup e questa stagione siamo nei quarti di finale della FA Cup. Questo dimostra i progressi compiuti e ciò che abbiamo fatto. Non parlo solo in termini di prestazioni, ma anche di cambiamento della mentalità del club in ogni competizione".

Prosegue Marco Silva: "Ricordo le prime partite che abbiamo giocato in queste competizioni quando sono arrivato nel club. Abbiamo cambiato completamente l'approccio e la mentalità. Da allora abbiamo raggiunto tappe importanti in queste coppe. La scorsa stagione il club non aveva mai giocato le semifinali della Carabao Cup, ora siamo ai quarti di finale della FA Cup. Se mi chiedete cosa si prova ad avere la possibilità di giocare le semifinali, è fantastico, ma è una normale progressione per un club che sta facendo le cose giuste. Si tratta di un normale percorso di crescita per un gruppo di giocatori e uno staff che ha abbastanza ambizione".

La pressione...un privilegio — Marco Silva ammette che la pressione di giocare questo tipo di partite dovrebbe essere un motivo di orgoglio per i suoi calciatori: "Fa parte del percorso, queste partite sono importanti per la crescita del club e per raggiungere i prossimi obiettivi. Abbiamo una grande opportunità, come tutti gli altri club, come anche il Palace, ma cerchiamo di cogliere l'occasione di giocare il prossimo turno di questa competizione".

Il Crystal Palace, nel frattempo, potrà contare sul ritorno del capocannoniere Jean-Philippe Mateta dopo il trauma cranico subito nella vittoria del quinto turno contro il Millwall. Marco Silva vuole sfidare un Palace al gran completo: "Se si vuole arrivare in semifinale, dobbiamo giocare contro il Palace più forte possibile. È semplice. Se vuoi giocare le semifinali di questa fantastica competizione, devi giocare contro i migliori. Sicuramente con Mateta loro sono più forti e noi dobbiamo essere pronti ad affrontarli.

La partita del mese scorso non è stata buona. Non è stata una partita che è piaciuta a tutti. È stata una partita molto fisica. Il Palace è una squadra fisica e difficile da battere. Hanno sempre una linea a cinque forte dietro, con due buoni centrocampisti che hanno qualità e tre giocatori d'attacco che sono sempre una minaccia".

Conclude il tecnico dei Cottagers: "È stato difficile metterli in difficoltà, ma ad essere onesti non hanno avuto molte occasioni ed è stata una partita decisa dai dettagli. I dettagli sono andati nella loro direzione con il gol su calcio piazzato e poi con il gol in contropiede quando eravamo alla ricerca del risultato. La cosa principale che dobbiamo fare è creare più occasioni di quelle che abbiamo creato in quella partita. Non ci sono state abbastanza occasioni e vogliamo crearne di più perché sappiamo che per vincere questa partita dobbiamo segnare".