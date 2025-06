Juventus e Wydad Casablanca si sfideranno al Lincoln Financial Field di Philadelphia nel match valevole per la seconda giornata del Girone G del Mondiale per club: ecco il pronostico di DDD

Sergio Pace Redattore 21 giugno 2025 (modifica il 21 giugno 2025 | 09:02)

La Juventus di Igor Tudor scenderà nuovamente in campo per affrontare i marocchini del Wydad Casablanca in occasione del secondo impegno del Girone G del Mondiale per club. Il match è in programma domenica 22 giugno 2025 al Lincoln Financial Field di Philadelphia con calcio d'inizio alle 18:00 (orario italiano).

Juventus, buona la prima con l'Al-Ain. Ora sotto con il Wydad — I bianconeri di Tudor non potevano iniziare meglio la campagna "mondiale" nel nuovo format del torneo. Senza storia il match d'esordio giocato all'Audi Field di Washington D.C., con Kolo Muani e Francisco Conceicao veri mattatori della partita contro l'Al-Ain. Gli emiratini, guidati in panchina dal serbo Vladimir Ivic, si sono rivelati ben poca cosa, ma la Vecchia Signora è piaciuta per il giusto approccio e la determinazione con cui ha fatto di un sol boccone l'avversario.

Doppiette per Kolo Muani e il funambolo portoghese figlio d'arte, in mezzo la firma del 10 turco Kenan Yildiz. Juventus, dunque, al comando del Girone assieme al Manchester City di Pep Guardiola, vittorioso 2-0 contro il Wydad Casablanca (reti di Phil Foden e Jérémy Doku nel primo tempo, espulso Rico Lewis a due minuti dal 90').

Juventus-Wydad Casablanca, le probabili formazioni — JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic (Kolo Muani). Allenatore: Igor Tudor.

WYDAD CASABLANCA (4-5-1): Benadid; Moufid, Meijers, Ferreira, Boutbouil, Moufi; Amrabat, Zemraroui, Moubarik, Lorch; Mailuda. Allenatore: Amine Benhachem.

Juventus-Wydad Casablanca, il pronostico di DDD — I bookmaker vedono super favorita la Juventus nel match contro i marocchini del Wydad Casablanca. Dando uno sguardo alle quote, i bianconeri di Tudor si fanno preferire a 1.27. Il pareggio è fissato a 5.50, mentre un successo del Wydad è in lavagna a quota 13.00. Più di due gol nel match si punta a 1.80, Under a 1.90. Entrambe le squadre a segno a 2.40, il NoGoal vale 1.52. Per quanto riguarda il probabile risultato esatto, scegliamo il 3-0 in favore della Juventus a 7.25. Ecco il pronostico di DDD: combo 1+Over 2,5 a 1.93.