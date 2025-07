La giornalista e volto noto di Sport Mediaset sta raccontando le partite del Mondiale per club su Italia 1. Con professionalità e competenza la giornalista milanese sta incantando tutti

Sergio Pace Redattore 6 luglio 2025 (modifica il 6 luglio 2025 | 18:49)

Il Mondiale per club, in corso di svolgimento negli Stati Uniti, ha la sua madrina per eccellenza. Su Italia 1 la bella e brava Eva Gini, giornalista e volto noto di Sport Mediaset, sta raccontando le partite su Italia con la solita e rinomata classe. Con competenza e professionalità la giornalista milanese ha conquistato il pubblico non lasciando nulla al caso. Un lavoro minuzioso e certosino, svolto e portato avanti con estrema passione.

Eva Gini conquista il Mondiale per club — In un post pubblicato circa due settimane fa sul suo profilo Instagram, che conta 266mila follower, Eva Gini ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'inizio di questa nuova avventura: "Il Mondiale per Club è su Mediaset. Tanto felice e grata per questa esperienza lavorativa con Sport Mediaset e la Fifa World Cup. Ci Vediamo su Italia 1!". Insomma, per un evento così importante, un torneo che ha visto coinvolte diversi club in giro per il mondo, non poteva che essere scelto un pezzo da novanta per la conduzione del format su Italia 1.

Si tratta dell'ennesima esperienza professionale per Eva Gini, sempre più protagonista in materia sportiva. Tanto apprezzata in tv, così come in radio con Radio Serie A con RDS. Il suo talento e l'ampia conoscenza nel settore si affiancano alla sua proverbiale bellezza e all'innegabile fascino. Palla alla Gini, conduce lei!