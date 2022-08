Eva Gini scalda i motori per la nuova stagione: quante novità su Inter TV

La Gini ha iniziato il suo percorso lavorativo con uno stage all’Inter, per poi entrare anche nella redazione di Sportmediaset. A Sportitalia diventa conduttrice occupandosi di approfondimenti riguardanti la Serie A e le Coppe Europee. Da tre stagioni ad Inter TV, la Gini è ormai un punto di riferimento del canale, seguendo la squadra in trasferta e conducendo i pre e i post-partita (Inter TV è visibile su Sky e Dazn). Da quest’anno l’Inter sarà sempre più vicina ai tifosi nerazzurri e raggiungibile ovunque.

Proprio la Gini, in un video pubblicato sul sito ufficiale dell’Inter, ha intervistato Alessandro Antonello, CEO Corporate del club nerazzurro, che ha presentato la grande novità di quest’anno: il Nuovo Ecosistema Digitale. Una chiara scelta strategica dell’Inter nello sviluppo del proprio brand attraverso un percorso di innovazione e digitalizzazione. Una nuova piattaforma che permetterà ai tifosi di immergersi nel mondo Inter vivendolo dal di dentro con un’esperienza di fruizione sempre più evoluta. Con il nuovo DigitalEcosystem il sito e l’app dedicati all’Inter presentano contenuti e design completamente rinnovati, con materiali esclusivi accessibili ai tifosi (come i video-on-demand visibili sul sito grazie alla nuova piattaforma OTT integrata o l’IM Plus account, l’area riservata gratuita con contenuti esclusivi). Insomma, un vero e proprio potenziamento dei contenuti social che arricchirà ancor di più l’offerta di Inter TV. In sella sempre lei, Eva Gini, la cui professionalità è riconosciuta dai tanti tifosi della “Beneamata”.