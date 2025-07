Un gesto provocatorio che non è certo andato giù ai tifosi dell'Inter. Un sostenitore del Fluminense ha osato mettere del ketchup sulla pizza, il video è diventato subito virale in poche ore

La partita è andata come è andata. L'Inter di Cristian Chivu ha salutato il Mondiale per club perdendo 2-0 contro il Fluminense di Renato Portaluppi nell'ottavo di finale disputato a Charlotte. I tifosi nerazzurri, presenti al Bank of America Stadium, oltre all'amarezza e alla delusione per il risultato in campo, si sono dovuti sorbire anche un gesto provocatorio da parte di un tifoso brasiliano...